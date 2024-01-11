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縱火害8命二審 陳彥翔：沒點燃汽油過怎知傷害嚴重

中央社／ 台北11日電

男子陳彥翔縱火致8家人亡，一審判決死刑。二審今天開庭，他否認殺人，只認縱火罪，稱潑汽油及點火是要父母理他，沒點燃汽油過，怎知傷害嚴重；死者家屬哭求法官，維持死刑。

陳彥翔庭上表示，他確實買了汽油，也點火了，但他沒有殺人動機，因跟父母無法溝通，以及太太受到不公平的待遇，他當下理智線斷，想要父母理他，要表達的是「你傷害我太太，就跟我潑汽油，手還點火，一樣危險」。

陳彥翔表示，他是汽修科畢業，知道汽油的危險，但是他沒點燃過，到加油站有時會抽菸，他沒有引燃過汽油，他怎知會造成嚴重傷害。

辯護人則說，一審認定陳彥翔有自首，但沒給減刑，因此提起上訴。

被害人家屬、陳男大嫂的母親情緒激動哭著說，陳男之前在民事庭時對她說，「你女兒和我太太吵架，我才會放火」，陳男不配有人權，請求法官維持死刑判決；其他死者家屬也說，希望二審及三審不要輕判，繼續判他死刑。

一審判決指出，新竹市「正義輪胎行」縱火案，民國111年6月15日晚間9時40分，陳彥翔又與父母因家務等問題有激烈口角衝突，陳男騎車外出購買汽油返家後潑灑於輪胎行1樓地板等，再以打火機點燃廚房紙巾丟擲，火勢迅速延燒，導致4名大人、4名小孩葬身火海。

一審判決陳彥翔死刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

死刑 父母 縱火

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