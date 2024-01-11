曾參選嘉市議員疑涉介選 招攬民眾免費赴陸旅遊遭起訴
曾參選嘉義市議員落選的林姓女子，長期自稱某立委特助，涉嫌接受大陸浙江省台州市台辦處長級官員委託、指示及資助，招攬嘉縣有政治影響地方特定人士及親友，赴大陸旅遊；嘉義地檢署今天偵結，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴，林女目前收押看守所。
檢察官張建強官指揮嘉縣警局刑大、嘉市調查站，偵辦林女受大陸所屬政治組織資助、指示，以兩岸參訪交流名義，招待國人赴陸免費旅遊，警調連日追查，依反滲透法及總統副總統選舉罷免法受滲透來源指示、委託及資助，對有投票權之人行求不正利益，而約其為一定投票行使罪嫌起訴。
檢方調查，林女長期對外自稱某立委特助，涉嫌接受境外勢力大陸浙江省台州市台辦處長級官員委託、指示及資助，招攬嘉縣有政治影響地方特定人士及其親友等有中央公職人員選舉投票權人，先後在去年8月8日、10月16日、11月24日，赴陸參加6天5夜旅遊團。
旅遊團接受食、宿、交通、門票，都由台州市台辦資助落地招待，參與團員僅需支付機票及國內接送費用，且旅遊過程由該市台辦處長級官員陪同，並向團員表示「支持○○○當選」、「才能促進兩岸交流」、「兩岸一家親」等政治理念。林女旅遊過程中，藉此方式向參與旅遊團員行求不正利益，要求團員接受此等免費招待旅遊後，在總統、副總統選舉投票，為一定投票行使。
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