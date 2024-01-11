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影／馬文君爆蔡父中國投資農技 蔡銘軒提告控抹黑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

投二選區民進黨立委候選人蔡銘軒今天到南投地檢署，控告遭對手馬文君指控蔡父蔡維鈿到大陸工作，涉嫌出賣農業技術，控告馬文君加重誹謗、意圖使人不當選。馬文君回應，蔡父並非外派員工，而是跟中資合作成立農業公司，資金高達1800萬元，是否洩漏農業技術，蔡銘軒應說明清楚。

蔡維鈿說，他過去在越南從事成衣工作，後來到中國上海從事精密金屬生產管理，是受朋友邀請，他只是幹部，對農業不懂。馬文君說他在中國成立小瓢蟲農業科技公司，自己絕無投資佔股。馬文君陣營散布錯誤資訊，對他和上百萬名到中國工作的台籍幹部是侮辱。

蔡銘軒說，他父親外派到大陸工作，並非在中國成立農業公司，馬文君未經查證，放任助理亂發假訊息，宣稱他從小就到中國，已損害他和家人名譽，因此提告馬文君加重誹謗、意圖使人不當選。

馬文君說，民進黨喜歡打抗中保台，這次選舉許多村里長到大陸旅遊，沒有犯罪事實卻被約談，嚴重侵犯人權。很多民進黨人到大陸大賺其錢，甚至還和大陸女子過從甚密，顯示民進黨嚴重雙重標準。蔡銘軒父親在中國投資小瓢蟲農業生技公司，從事農業開發與技術轉移，蔡父有無將台灣農業技術謝露出去，蔡必須交代清楚，蔡銘軒也不能迴避這個問題。

蔡銘軒（中）和父親蔡維佃（左）提告馬文君加重誹謗、意圖使人不當選。圖／蔡銘軒競選總部提供
蔡銘軒（中）和父親蔡維佃（左）提告馬文君加重誹謗、意圖使人不當選。圖／蔡銘軒競選總部提供

馬文君 蔡銘軒 民進黨 2024立委選舉

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