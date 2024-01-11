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恐怖雙桶屍主謀稱判太重 二審：教化可能低、仍判死刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓證人殺害後灌水泥裝桶，法院一審依殺人罪判徐2個死刑，徐上訴稱「判太重」，二審認為徐經鑑定教化可能性低，今仍判他2個死刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢警調查，徐德益（35歲）2016年和王閔正做土地買賣、貸款，徐和陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）、王男受託出售土地卻私吞380萬元，還不出錢竟就共謀誣陷給17歲蔡姓少女捲款潛逃。

同年5月徐等朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡不知檢討，由陳女拿鐵鎚重擊她頭，王接手猛捶，徐拿剪刀刺她胸口、旋轉攪動剪刀，用菜刀割斷頸部慘死，再將遺體裝進塑膠桶內。

徐德益2018年放款時，張集喬得知死者黃男的何姓友人要辦土地貸款，就介紹給徐承接，徐拿到資就直接把土地賣掉得利2690萬元，何提告詐欺，徐擔心黃的證詞對他不利，2019年6月5日和林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，將黃射殺套袋灌鹽巴再做成桶屍掩埋。

台中地院一審2022年4月7日宣判，認定徐德益屬公政公約所稱的「情節最嚴重犯行」，有永久與世隔絕必要，依2個殺人罪均判死刑，褫奪公權終身，其餘同夥各判12年8月至19年6月不等。

台中高分院二審指出，徐德益坦承殺蔡姓少女、黃男，兩度參與棄屍，但辯稱非蓄意殺人，也不是主謀、指揮者，且殺黃是臨時起意，已超出共同犯意聯絡範圍，應不必負責，認為一審判死刑太重。

而林宥廷坦承殺黃男及棄屍，辯稱見黃痛苦才想早一點結束他痛苦，張集喬、童睿明則說，黃男遭林宥廷林時起意槍殺，非他們謀議範圍，也認為對黃不必負責，並均表示一審量刑過重。

二審根據卷證，認定徐德益是主謀、指揮者，其餘人也均參與殺人，審酌徐釀天人永隔、手段殘暴，經量刑前鑑定認教化可能性低，仍應處死刑，林宥廷是殺黃男實施者，手段殘忍，仍應判無期徒刑，其餘人各判無期徒刑、12年至18年6月不等。

徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會，一、二審都判徐死刑。圖／報系資料照
徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會，一、二審都判徐死刑。圖／報系資料照

死刑 殺人 棄屍

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