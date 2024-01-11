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惡男超商騙菸酒白吃涼麵 店員阻止遭鐵棍毆傷右眼近盲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹有多項前科的林姓男子到市區某超商購買啤酒、香菸，並向店員誆稱10分鐘後阿姨會來付錢，隨後未付錢直接打開涼麵要吃，遭店員阻止。未料林男惱羞成怒，竟拿安全帽、鐵棍毆打店員，導致店員視力嚴重受損，僅剩0.1。新竹地院認為林男手段殘暴，依傷害致重傷罪判刑5年10月。

判決書指出，去年8月29日，林男至新竹市一家超商購買1瓶啤酒和1包香菸，結帳時林男向鄒姓店員誆稱阿姨10分鐘後會過來付錢。鄒男將菸酒交付後，林男又向鄒男借手機，表示要打給阿姨，鄒男說私人手機不方便借，並要報警。

林男不予理會，再拿起店內涼麵走到座位區拆封食用，鄒男見狀上前制止，林男心生不滿，先將涼麵打翻，鄒男見狀則稱已經報警。林男先持店門口外安全帽朝鄒男頭部毆擊，又趁鄒男為客人結帳時，持超商對面地上鐵棍衝向櫃檯，朝鄒男臉部及眼睛毆打，造成其右側眼外傷性白內障，雖持續至眼科治療，迄今右眼最佳矯正視力仍僅有0.1。

法官審理，林男多次犯詐欺、毀損罪，仍不知悔改，正值中壯之年、身心無礙，竟不思以正當方式獲取財物，詐取財物後遭店員制止，不知反省反而惱怒毀棄損壞涼麵，又持安全帽、鐵棍傷害店員頭、臉及眼睛，手段殘暴，迄今未賠償被害人，最後依詐欺罪判刑3月、傷害致重傷罪判刑5年10月。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康

林男未付錢直接打開涼麵要吃，遭超商店員阻止，未料林男惱羞成怒，竟拿安全帽、鐵棍毆打店員，導致店員視力嚴重受損，僅剩0.1。（圖僅示意）。圖／報系資料照
林男未付錢直接打開涼麵要吃，遭超商店員阻止，未料林男惱羞成怒，竟拿安全帽、鐵棍毆打店員，導致店員視力嚴重受損，僅剩0.1。（圖僅示意）。圖／報系資料照

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