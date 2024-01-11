大選倒數兩天 山地原住民立委候選人幹部現金賄選1人收押

大選倒數兩天，檢調獲報某山地原住民立委候選人黃姓幹部，涉嫌於新北市樹林區某住民據點，公然以現金2到3000元賄選，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處發動搜索，約談黃男及收賄民眾共5人，訊後依涉犯公職人員選罷法將黃男聲押禁見，這也是新北檢這次大選首件破獲的現金賄選案。

據了解，昨天檢調並未約談該原住民立候選人，而黃男則是該候選人競選團隊幹部。檢調獲報，黃男是在去年11月間，於新北市樹林區某原住民據點，以現今對具有原住民身分的謝姓選民行賄，尋求謝男支持該候選人。