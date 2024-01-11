荷槍實彈護送1千餘萬張選票 新北警全天候緊盯維安

總統副總統及立委選舉將於後天舉行投票，總統及立委、政黨選票昨天印製完畢後，新北市警察局各分局今天凌晨出動大批警員至印製廠，護送各區選票至各區公所保管地點，護送過程由各分局派遣警車前導、殿後車全程緊盯確保安全。而選票到達各區公所保管地點後，警方也全天候派駐警力看守、架設蒐證維安。

新北市警局表示，新北市各投開票所選票數分別為總統副總統票3,408,868張、區域立委票3,349,941張、平地原住民立委票29,534張、山地原住民立委票13,097張、不分區立委票3,413,155張。今明兩天各投開票所選務人員將會到各區公所清點選票，新北市各分局警方也會派遣警力在出入口進行人員管制、維護現場秩序。而在投票日當天凌晨，負責各投開票所的警員也將與選務人員一同至區公所領取選票，維護現場秩序。 土城警方在印製廠集結等待護送選票。記者黃子騰／翻攝 運送選票的貨車前後都有警車前導及店後護送。記者黃子騰／翻攝 板橋分局警方護送運送選票貨車進入區公所指定地點。記者黃子騰／翻攝