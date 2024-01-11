快訊

談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網媒記者做假民調遭收押 專家請回檢抗告成功將重裁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
指傳媒林姓記者涉嫌受中共福建省委員會指示，和自稱民調專家蘇姓男子合作，去年製作、發布8次總統大選民調，檢調發現2人實際上根本沒實際訪問調查，全是虛偽不實製作企圖影響選情，台中地檢去年12月22日將林聲押獲准，蘇經法院請回，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷發回將由台中地院重裁。

檢調查，林姓記者多次赴大陸地區和中共褔建省委員會的官員會面，經對方指示後，林就回台和蘇合作，由蘇2023年10月佯以派員面訪或隨時抽取台灣地區北、中、南各300人以上民眾電話訪問，但實際上根本沒面訪或電訪，捏造不實的民意調查多達8次。

而蘇掛名製作假民調後，再由林在指傳媒、元丰傳媒及藍雀新傳媒網站發布，但蘇實際根本沒有電訪、訪問民眾，一切均憑空捏造製作，企圖誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

檢方去年12月21日搜索，依涉犯違反總統副總統選舉罷免法第90條第3項、違反反滲透法第7條等罪嫌重大，將林、蘇均聲請羈押，台中地院12月22日裁定林收押禁見，蘇請回，檢方立即提抗告。

民調 大選 中共

延伸閱讀

年賺千萬沉香專家被玩家罵騙子 少賺500萬怒告求償獲賠15萬

疑受中共百萬資助 調查局指張顯耀做假民調涉反滲透法…約談後100萬交保

19道菜要價3萬！陸配揪團受陸招待無保請回 檢提抗告豪奢海鮮菜單全曝光

國軍士官疑盜賣軍機獲交保 檢方抗告成功3嫌逆轉收押

相關新聞

高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命...

大選倒數兩天 山地原住民立委候選人幹部現金賄選1人收押

大選倒數兩天，檢調獲報某山地原住民立委候選人黃姓幹部，涉嫌於新北市樹林區某住民據點，公然以現金2到3000元賄選，新北地...

AI是文明社會最大的風險之一 全律會理事長：歧視偏見恐更廣泛幽微

司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的...

選前兩天...「加開」簽選舉賭盤 新北檢破獲板橋地下簽賭站

大選倒數兩天，新北地檢署昨指揮調查局台北市調處，破獲新北市板橋一處經營選舉地下賭盤的簽賭站，約談共同經營的陳姓、何姓及蘇...

惡男超商騙菸酒白吃涼麵 店員阻止遭鐵棍毆傷右眼近盲

新竹有多項前科的林姓男子到市區某超商購買啤酒、香菸，並向店員誆稱10分鐘後阿姨會來付錢，隨後未付錢直接打開涼麵要吃，遭店...

丈夫為雲林大埤鄉代妻賄選 王麗華當選無效確定

王麗華前年底參選雲林縣大埤鄉鄉民代表選舉，因丈夫陳源紀以每票1千元向5名選民買票，陳犯交付賄賂罪一審被判1年10月，而王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。