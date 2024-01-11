網媒記者做假民調遭收押 專家請回檢抗告成功將重裁

台中地檢署。記者曾健祐／攝影 指傳媒林姓記者涉嫌受中共福建省委員會指示，和自稱民調專家蘇姓男子合作，去年製作、發布8次總統大選民調，檢調發現2人實際上根本沒實際訪問調查，全是虛偽不實製作企圖影響選情，台中地檢去年12月22日將林聲押獲准，蘇經法院請回，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷發回將由台中地院重裁。

檢調查，林姓記者多次赴大陸地區和中共褔建省委員會的官員會面，經對方指示後，林就回台和蘇合作，由蘇2023年10月佯以派員面訪或隨時抽取台灣地區北、中、南各300人以上民眾電話訪問，但實際上根本沒面訪或電訪，捏造不實的民意調查多達8次。

而蘇掛名製作假民調後，再由林在指傳媒、元丰傳媒及藍雀新傳媒網站發布，但蘇實際根本沒有電訪、訪問民眾，一切均憑空捏造製作，企圖誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

檢方去年12月21日搜索，依涉犯違反總統副總統選舉罷免法第90條第3項、違反反滲透法第7條等罪嫌重大，將林、蘇均聲請羈押，台中地院12月22日裁定林收押禁見，蘇請回，檢方立即提抗告。