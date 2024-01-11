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供出毒品來源卻沒減刑...他獄中獲裁定再審有望輕判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子3次販毒被判6年2月確定入獄，因他事後才供出上游，並讓檢警查獲李姓藥頭，林聲請再審主張原判決沒依法給他減刑。台中高分院查，林3次犯行，其中1次販毒未遂判2年9月部分，確實符合毒品危害防制條例第17條供出來源，裁定該部分再審，判2年9月部分停止執行，可抗告。

檢警調查，林男2020年8月2日、10日，2度販賣安非他命給蘇姓藥腳，蘇落網後配合警方誘捕偵查，同年10月15日釣林交易，讓警方成功逮捕林，檢方偵結依2個販毒、1個販毒未遂罪起訴他。

台中地院一審考量，林男偵查中自白、審理時坦承，依毒品危害防制條例第17條第2項自白規定減刑，2021年2月25日依2個販賣第二級毒品罪各判5年2月、5年3月，1個販賣第二級毒品未遂罪判2年9月，應執行6年2月。

林不服上訴，主張自己2021年1月8日具狀向檢察官陳報，自己毒品來源是上游的李姓男子，同年3月15日再具狀告發，同時提出對話、監視器佐證，認為應符合毒品危害防制條例第17條第1項供出毒品來源因而查獲的減刑規定。

台中高分院二審認為，林起初就來源交代不清，一審判決後才改口稱是李男，二審當時也分別函詢檢警，但都難認他有供出上游並遭查獲，不予減刑，判處駁回，再上訴經最高法院駁回確定。

林男入獄後提出再審，表示他具狀明確告發毒品來源是李男，李也被依販毒罪起訴、判10年6月，原確定二審判決沒依刑法第17條第1項減刑有違誤，應依憲法法庭112年憲判字第2號判決，請法院撤銷改判。

台中高分院查，林男販毒未遂被判2年9月部分，他2021年3月15日告發毒品來源李男，檢方2022年9月28日起訴李，李被判10年6月確定，依形式綜合觀察，應可認林毒品來源是向李購得，有極大可能合於毒品危害防制條例第17條第1項減刑規定。

台中高分院認為，林男提出的新事實、新證據，聲請再審有理由，裁定准予開始再審，林販毒未遂判2年9月部分，停止執行，其餘駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

毒品 販毒 憲法法庭

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