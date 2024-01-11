快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「神鬼女會計」搞台北律師公會 A走6098萬加重改判7年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑，檢察官上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，一審量刑不相當，今改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得。

李雪琴從1998年11月10日起至2021年1月13日擔任北律秘書處會計，負責會計帳務及款項存取、撥付等，卻於2013至2020年間自公會主要收入帳戶提領款項後，以未入帳、短存或重複提領等方式，將錢據為己有，再於各年度結帳時修改電腦系統會計分錄，使帳列存款餘額與實際存款餘額接近，接著列印製作年報、提交理監事和年度大會審核。

2020年因台北律師公會改選，新任理監事查帳後揭發李女犯行，公會向檢方提起刑事告訴，檢察官起訴李女。李女在8年間搞鬼，其中2015年她便A走983萬6204元。

李雪琴認罪，加上有提款單、對帳單可佐證，高院認定她犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪，應依較重的業務侵占罪處斷、分論併罰。

高院認為李雪琴為了掩飾犯行，在各年度結帳時提交登載不實年報，犯行使業務登載不實文書罪，但一審卻沒就此認定，於法不合。而李女犯罪長達8年，各年度侵占金額扣除已返還部分仍達5458萬餘元，一審卻只判應執行4年徒刑，難認罪責相當，高院認為檢察官上訴有理。

李雪琴學有專長，卻沒能克盡職守，反而利用主管律師信任，將業務上經手款項挪供己用，又憑藉會計專長修改相關紀錄掩飾，侵占犯罪長達8年，各年度侵占金額都是數百萬元，高院批她坐享巨額利益，造成台北律師公會重大財產損害，不應輕縱。李女沒有前科、犯後始終認罪，但她除在偵查中返還2020年度侵占的640萬，以及經台北律師公會取得執行名義就她名下財產強制執行外，其他的錢根本沒還，因此撤銷原判決，加重判7年徒刑，並沒收或追徵5458萬7263元。

台北律師公會前會計李雪琴利用處理財務機會侵占公款，台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑，檢察官上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，一審量刑不相當，今改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得。示意圖／聯合報系資料照
台北律師公會前會計李雪琴利用處理財務機會侵占公款，台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑，檢察官上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，一審量刑不相當，今改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得。示意圖／聯合報系資料照

侵占 律師 檢察官

延伸閱讀

南投縣議員吳棋楠一審當選無效 二審今逆轉判有效確定

辜仲諒紅火案更三審無罪 高檢署提起上訴

大逆轉！ 醫師被控性侵女學生...她遺書詛咒「人渣」 高院翻盤無罪

婦人帶滷肉飯菜探視長照中心老友 剪碎餵食當場噎死 認罪獲緩起訴

相關新聞

獨／是誰？造勢晚會網路徵1600元吶喊員 記者實測結果超展開

後天就是投票日，各陣營把握選前之夜大造勢，不過卻有人在網路徵求造勢員和吶喊員，1場活動報酬1600元，不少人留言應徵。記...

NONO性侵處分不起訴！芳療師及網友2被害人不服「向高檢署提再議」

去年6月，本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未...

高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命...

陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 今被傳喚到北檢說明

去年，歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法。台北地檢署今天上午開庭，陳綺貞以被告身份應訊，庭後陳...

私吞百萬連殺少女、證人灌成雙桶屍 徐德益二審今仍判2個死刑

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓...

年賺千萬沉香專家被玩家罵騙子 少賺500萬怒告求償獲賠15萬

自稱沉香專家的周姓男子每年靠沉香銷售破千萬，但臉書某沉香同好社團潘姓管理員，卻指周男是騙子，周男不滿潘男指控害他損失50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。