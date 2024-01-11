高雄男酒駕逃避酒測 稱肝不好無法吹氣遭警打臉
高雄吳姓男子騎機車跨越雙黃線，後方正遇員警巡邏跟隨，立即攔他下車，聞到他渾身酒氣，要對他酒測，他卻稱他「肝不好無法吹氣」，企圖逃避警方酒測，立即被員警打臉，測出酒測值每公升0.61毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。
據了解，1月9日上午9時許，高雄市鳳山警分局新甲派出所員警巡經鳳山區海洋一路，發現吳姓男子（50歲） 騎機車跨越雙黃線，立即上前攔車，員警見他一臉醉意 ，又吐出酒氣，幾乎已無法正常騎車，要求他配合酒測，但他卻稱自己「肝不好無法吹氣」。
吳姓男子多次吹氣不足就中斷導，致檢測失敗，一再稱「肝不好無法吹長氣」，員警馬上回他，「你是肝不好，不是肺不好」，教導他慢慢吹氣，吳見無法耍賴，只好乖乖吹氣受測，檢測出酒測值0.61毫克，員警立即逮捕他，依公共危險罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言