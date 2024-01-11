高雄男酒駕逃避酒測 稱肝不好無法吹氣遭警打臉

高雄吳姓男子騎機車跨越雙黃線，後方正遇員警巡邏跟隨，立即攔他下車，聞到他渾身酒氣，要對他酒測，他卻稱他「肝不好無法吹氣」，企圖逃避警方酒測，立即被員警打臉，測出酒測值每公升0.61毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，1月9日上午9時許，高雄市鳳山警分局新甲派出所員警巡經鳳山區海洋一路，發現吳姓男子（50歲） 騎機車跨越雙黃線，立即上前攔車，員警見他一臉醉意 ，又吐出酒氣，幾乎已無法正常騎車，要求他配合酒測，但他卻稱自己「肝不好無法吹氣」。