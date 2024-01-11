快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

高雄男酒駕逃避酒測 稱肝不好無法吹氣遭警打臉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓男子騎機車跨越雙黃線，後方正遇員警巡邏跟隨，立即攔他下車，聞到他渾身酒氣，要對他酒測，他卻稱他「肝不好無法吹氣」，企圖逃避警方酒測，立即被員警打臉，測出酒測值每公升0.61毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，1月9日上午9時許，高雄市鳳山警分局新甲派出所員警巡經鳳山區海洋一路，發現吳姓男子（50歲） 騎機車跨越雙黃線，立即上前攔車，員警見他一臉醉意 ，又吐出酒氣，幾乎已無法正常騎車，要求他配合酒測，但他卻稱自己「肝不好無法吹氣」。

吳姓男子多次吹氣不足就中斷導，致檢測失敗，一再稱「肝不好無法吹長氣」，員警馬上回他，「你是肝不好，不是肺不好」，教導他慢慢吹氣，吳見無法耍賴，只好乖乖吹氣受測，檢測出酒測值0.61毫克，員警立即逮捕他，依公共危險罪嫌移送法辦。

吳姓男子涉酒駕遇警方攔車。記者林保光／翻攝
吳姓男子涉酒駕遇警方攔車。記者林保光／翻攝
吳姓男子涉酒駕遇警方攔車，酒測後移送法辦。記者林保光／翻攝
吳姓男子涉酒駕遇警方攔車，酒測後移送法辦。記者林保光／翻攝

酒測 高雄市

延伸閱讀

李四川今到高雄扮演母雞 帶多位候選人車掃 「這次改變一下」

陳其邁批國民黨總統候選人 「對高雄沒提過一條具體建設」

高雄餐廳老闆花1500元買3份郭台銘連署書 緩起訴再付6萬

高雄關員公文夾17張禮券行賄主管求升官 反被原封不動送政風

相關新聞

獨／是誰？造勢晚會網路徵1600元吶喊員 記者實測結果超展開

後天就是投票日，各陣營把握選前之夜大造勢，不過卻有人在網路徵求造勢員和吶喊員，1場活動報酬1600元，不少人留言應徵。記...

NONO性侵處分不起訴！芳療師及網友2被害人不服「向高檢署提再議」

去年6月，本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未...

高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命...

陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 今被傳喚到北檢說明

去年，歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法。台北地檢署今天上午開庭，陳綺貞以被告身份應訊，庭後陳...

私吞百萬連殺少女、證人灌成雙桶屍 徐德益二審今仍判2個死刑

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓...

年賺千萬沉香專家被玩家罵騙子 少賺500萬怒告求償獲賠15萬

自稱沉香專家的周姓男子每年靠沉香銷售破千萬，但臉書某沉香同好社團潘姓管理員，卻指周男是騙子，周男不滿潘男指控害他損失50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。