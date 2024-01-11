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桃園地下賭場開總統賭盤每注至少1萬 3人遭聲押
第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉即將於後天舉行，桃園地檢署接獲情資，桃園有處地下賭場的褚姓等3名男子涉嫌散播總統選舉賭盤為訊息，跟賭客對賭總統候選人勝選讓票數差，吸引賭客下注，檢警調昨天兵分三路發動搜索，將褚男等3人拘提到案，查扣帳冊及下注賭金20萬元等證物，檢方複訊後，認為有串證、滅證之虞將3人向桃園地方法院聲請羈押禁見。
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，檢察官許振榕偵辦褚姓被告等違反總統副總統選舉罷免法案件，昨天指揮桃園市警察局刑事警察大隊、法務部調查局桃園市調查處，持法院核發搜索票執行搜索3處，查扣不法所得現金新台幣20萬元、帳冊、手機、電腦及存摺等物，並拘提褚某等3人及通知3名證人到案說明。
檢察官訊問後，發現褚姓被告等3人以總統候選人彼此的得票數輸贏或差距作為賭博標的、且每注限於最低1萬元的方式，接受不特定人下注賭博，而認褚姓被告等3人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項聚眾選舉賭博及刑法第268條聚眾賭博等罪嫌，罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。
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