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陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 今被傳喚到北檢說明

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法。台北地檢署今天上午開庭，陳綺貞以被告身份應訊，庭後陳僅表示，偵查中不方便說明。

全案院於，去年6月間，鍾成虎曾發文指控，陳綺貞有要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，甚至半夜發簡訊情緒霸凌同事、違約私接活動等情形。鍾提告陳涉犯著作權法。

當時陳綺貞在社群貼出委托律師的聲明，要求鍾成虎道歉並澄清，否則將依法維護名譽，請鍾接受雙方的感情與工作關係均已結束。

北檢今天上午以被告身份傳喚陳綺貞到庭說明，釐清案情。庭後，媒體詢問陳綺貞是否有對鍾成虎提告？陳綺貞僅回應「偵查中不方便說明，謝謝、謝謝」後，步離北院門口，乘車離去。

提告 社群 陳綺貞

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