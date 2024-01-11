聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 今被傳喚到北檢說明
去年，歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法。台北地檢署今天上午開庭，陳綺貞以被告身份應訊，庭後陳僅表示，偵查中不方便說明。
全案院於，去年6月間，鍾成虎曾發文指控，陳綺貞有要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，甚至半夜發簡訊情緒霸凌同事、違約私接活動等情形。鍾提告陳涉犯著作權法。
當時陳綺貞在社群貼出委托律師的聲明，要求鍾成虎道歉並澄清，否則將依法維護名譽，請鍾接受雙方的感情與工作關係均已結束。
北檢今天上午以被告身份傳喚陳綺貞到庭說明，釐清案情。庭後，媒體詢問陳綺貞是否有對鍾成虎提告？陳綺貞僅回應「偵查中不方便說明，謝謝、謝謝」後，步離北院門口，乘車離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言