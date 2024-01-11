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每票2000？藍營原住民候選人桃園競總服務處主委遭聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國民黨某平地原住民立法委員候選人的桃園競選服務處洪姓主任委員，涉嫌以每票2000元向選民賄選，桃園地檢署承辦檢察官蔡正傑複訊後，向桃園地方法院聲請羈押中。記者陳恩惠／攝影
國民黨某平地原住民立法委員候選人的桃園競選服務處洪姓主任委員，涉嫌以每票2000元向選民賄選，桃園地檢署承辦檢察官蔡正傑複訊後，向桃園地方法院聲請羈押中。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署據報，國民黨某平地原住民立法委員候選人的桃園競選服務處洪姓主任委員，涉嫌以每票2000元向選民賄選，檢調警布線蒐證後，昨兵分三路發動搜索，同時通知洪男及22名證人共23人到案說明，檢方複訊後，認為有串證、滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押中。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，二合一選舉投票日將屆，地檢署仍持續加強選舉查察工作，負責偵辦洪姓被告違反公職人員選舉罷免法案件的檢察官蔡正傑，昨天指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市龜山警分局、花蓮港務警察總隊刑事警察大隊，通知洪姓被告及證人等23人到案說明，並執行搜索3處。

檢察官訊問後，發現洪姓被告為某平地原住民立委候選人桃園競選服務處主任委員，涉嫌以一票新台幣2000元的代價，向具有平地原住民立委選舉投票權的選民，尋求支持某平地原住民立委候選人，而約定行使投票權，認為涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

桃檢呼籲，距離選舉投票日雖僅剩2天，為維護選舉的公平、公正，地檢署仍不鬆懈，持續加強選舉查察工作，對於妨害選舉案件必定有聞必查、有據必辦，嚴防各種不法手段介入妨害選舉，淨化選舉風氣。

立委選舉 桃園 投票

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