張顯耀疑因假民調捲入反滲透法 檢調追500萬金流

前立委張顯耀被控受中共資助介選遭檢調搜索約談，橋頭地檢署依反滲透法命張顯耀100萬元交保。調查局追查發現，去年6月、藍白合尚未協商之前，張顯耀涉嫌依大陸官員指示，製作假民調操作此次選舉，後來對岸匯款500萬元給1名台商，該台商後來交付張顯耀，這筆錢的實際用途為何？是張顯耀1人獨拿？還是「工作費」由眾人朋分，專案小組正積極追查。

張顯耀去年11月在藍白合破局前，於臉書貼文指出，藍白合要的是「民心」不是「民調」。如何區分「大黨」、「小黨」？只有真正為國為民，獲得民眾認同和支持，才是「大黨」，文中還呼籲「若藍白不合就退黨」，沒有人民、沒有國家，誰還會在乎什麼黨，並且反對全民調。

據調查，中華致公黨副主席徐少東去年8月至9月間，先製作不實的「總統候參選人民調」，再以「台灣新住民關懷總會」 名義做網路社群與學術問卷研究調查，替特定候選人宣傳並參與競選，11月又指示鐵路媽祖慈善會李姓總幹事，帶團60人前往湖南省接受落地招待，宣傳「兩岸一家親」思想，欲藉由新住民發展組織，干預2024總統及立委大選，被檢方聲押獲准。