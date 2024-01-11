AI讓「眼見耳聞不足為憑」 蔡清祥：容易隱藏歧視也欠缺個資保障

司法節學術研討會今年以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；法務部長蔡清祥致詞表示，AI發展隱藏種族、文化、性別歧視，也欠缺隱私、個資、著作權的保障。記者許正宏／攝影 司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；法務部長蔡清祥致詞表示，AI發展為人類帶來便利也帶來挑戰，如今「眼見耳聞都不足為憑」，並隱藏種族、文化、性別歧視，也欠缺隱私、個資、著作權的保障。

蔡清祥指出，每年司法節學術研討會皆探討與時俱進的議題，前年因應國民法官新制來探討，去年則是聚焦數位證據保存議題，運用區塊鏈的技術來保存數位證據，並發展司法聯盟鏈。

他說，科技迅速進步發展，帶來便利也帶來挑戰，生成式AI廣泛應用於各個領域，司法機關也不例外，法務部也隨時代腳步，3年前開始發展AI助手，目前在2個地檢署試辦，希望能藉由科技協助檢察機關處理較為簡易的案件或機械性且重複性的工作，例如公共危險、人頭戶詐欺案件。

蔡清祥指出，在符合資安及檢察官主導並負最後檢核責任的前提下，訓練AI協助產製結案書類初稿、整理詐欺案件被害人匯款的金流明細，希望AI有效減輕檢察官工作負荷，讓檢察官能夠將心力花在更繁雜的案件上。

蔡清祥說，AI也造成許多問題，過去「眼見為憑」，如今眼見耳聞都不足為憑，AI製造出足以亂真的假的圖像、影音都不能相信，如此產生很多信心危機，且實務上生成式AI產生的訊息或判斷，不易察覺隱藏其中種族、文化、性別歧視，也欠缺對隱私、個資、著作權的保障，這些都有賴法律來保護。

他表示，本次研討會觸及法律人在AI時代面臨的迫切問題，法律做為避免AI發展失控的一道重要防線，或者引導AI良善發展的制度工具，應如何調整因應，法律人應該具備什麼樣的新思維與新意識，才能夠面對AI開展的時代。