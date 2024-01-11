警方移送陳建仁、范雲散布有關「馬英九的謠言」 法官裁定出爐

民進黨立委范雲去年在臉書發文指國際人權基金會執行長哈佛森透露自己第一次來台時，前總統馬英九叮嚀盡量不要批評中國政府，行政院長陳建也說希望馬英九能體會哈佛森的感受，國民黨立委侯選人羅智強因此告發、陳違反社會秩序維護法造謠，台北地院審理，裁定范、陳2人不罰。

法官審理認為，范雲的言論並未危害公共安寧，而陳建仁的言論則性質上較接近彰顯言論自由的好處，都應諭知不罰。

台北市警大安分局移送說，范雲2023年10月16日在臉書發文，羅智強報案指稱，范雲明知不實而散布，且陳建仁受訪時也跟進，范、陳違反社維法散佈謠言，足以影響公共安寧。

法官認為，范雲在臉書發文後，說明因為後來經馬英九基金會出面反駁，確認哈佛森指的是馬英九擔任總統時的外交部人員、而非馬英九本人，已修正臉書文字的「馬前總統」改為「馬政府」，范雲沒有散佈不實謠言的故意。