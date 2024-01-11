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私吞百萬連殺少女、證人灌成雙桶屍 徐德益二審今仍判2個死刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會，一、二審都判徐死刑。圖／報系資料照
徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會，一、二審都判徐死刑。圖／報系資料照
男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓證人射殺灌水泥裝桶，台中地院一審依殺人罪判徐2個死刑，台中高分院二審今撤銷，但仍判徐2個死刑，其餘同夥判無期徒刑、12年至18年6月不等，可上訴。

台中高分院二審今天上午部分撤銷改判，依2個殺人罪各判徐德益死刑，2個棄屍罪判2年2月、2年2月，應執行死刑，褫奪公權終身；依殺人罪判林宥廷無期徒刑，棄屍罪判1年4月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

另依殺人罪判張集喬14年6月、棄屍罪判1年8月，應執行17年；依殺人罪判童睿明11年6月，應執行12年8月；依殺人罪判宋文達11年，應執行12年；依殺人罪判趙子真14年6月，棄屍罪判1年8月，應執行18年6月；其餘犯槍砲等罪駁回。另王閔正部分，二審去年7月已撤銷，仍判王無期徒刑。

檢警調查，徐德益（35歲）2016年和王閔正一起做土地買賣、貸款，因王上網認識蔡姓少女（17歲），後徐和陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）、王於受託辦理土地繼承登記及出售將一筆380萬元資金花光，還不出錢竟共謀殺害蔡並誣陷她捲款潛逃。

同年5月眾人在新竹租屋處朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡不知檢討，由陳女拿鐵鎚重擊她頭，王再接手猛捶，徐則拿剪刀刺她胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷頸部慘死，再將遺體裝進塑膠桶內，載往徐父豐原老家藏放。

另外，徐德益2018年因放款認識同夥林宥廷、張集喬，張得知死者黃男的何姓友人要辦土地貸款，由張介紹給徐承接，未料等到何交付相關文件，徐等卻直接把土地賣掉得利2690萬元。

何不滿提告詐欺，徐擔心黃證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林、王、張、童、趙及宋等人，趁黃開完庭走出台中地檢署押走人，帶到太平區一處狗場痛毆，由張、趙對黃脖子注射海洛因的毒針，再由林朝他頭部開槍射殺，最後把遺體套袋倒鹽巴、水泥裝桶拿去苗栗銅鑼掩埋。

台中地院一審2022年4月7日宣判，認定徐德益殺害蔡姓少女、黃男，手段極端殘酷，顯具有特別殘暴性，屬公政公約所稱的「情節最嚴重犯行」，有永久與世隔絕必要，求其生而不可得，依2個殺人罪均判死刑，褫奪公權終身，其餘同夥各判12年8月至19年6月不等。

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殺人 棄屍 死刑

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