高雄關員公文夾17張禮券行賄主管求升官 反被原封不動送政風

任職海關40年的廖姓稽核，想在退休前升官，在公文中夾帶禮券企圖行賄關務長，被法院判刑6月確定。示意圖，與文中人物無關。本報資料照片 財政部高雄關64歲廖姓官員肖想退休前晉升9職等課長，在公文夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，反被關務長直接將禮券、公文送往政風室，一審廖被判刑6月，得易科罰金，褫奪公權1年，今二審宣判，維持原審刑度定讞。

廖男負責高雄關旗津分關櫃場查緝、過濾艙單等業務，因公務生涯即將到頭，希望在65歲屆齡退休前，晉升第三序列、九職等課長。

由於關務長在陞遷人員的「綜合考評」中有20分核分權，足以影響升遷人員總分，廖便將自我推薦表夾在公文內，上呈給蘇姓關務長，希望蘇能在主官保薦的20分核分權打給他，讓他獲得高分順利晉升。

因當年度升遷作業已經辦理完成，蘇姓關務長告訴廖男等到下年度再辦理升遷甄審作業，前年1月15日，廖男擔心升遷又被卡住，親自將自我推薦表上呈給關務長，公文夾帶17張面額3千元的郵政禮券，隔天關務長立即將公文原封不動交給政風室查辦。

高雄地方法院審理時，廖男稱前年8月9日關務長有到場視察私菸查緝，算是有功人員卻沒有列入領獎名單，才想以郵政禮券「補貼」給關務長。

但關務長到庭後打臉廖男，稱她沒有參與查緝工作，不應列在有功人員名單內，何況行政機關有一定流程，若任何公文或獎金、薪俸核發有誤，均絕對有相因應救濟方式。

法官綜合相關事證，認為廖男上呈的公文僅用紙條寫「旗津分關送推薦文表」、「自推薦人：廖秉鴻稽核」，除自我推薦績效表外，僅有裝著17張禮券的信封，對於信封無其他說明，依社會通念，應與廖男要謀求的課長職位有關，依法判刑6月，得易科罰金，褫奪公權1年。

廖男不服上訴，高雄高分院上午宣判，認為原審判決並無不妥，今駁回上訴定讞。