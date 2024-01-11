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新婚人妻找未成年「小鮮肉」搞外遇 害他媽媽也要賠錢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻婚後不到2年找未成年「小鮮肉」當小王搞外遇，兩人拍接吻照片，還傳訊「我也想跟你一起住，過了媽媽這關就可以了」，連小王母親也稱，人妻留宿時都是和兒子同處一室。人夫提告求償90萬元，台北地方法院判小王和母親應連帶賠償10萬元，可上訴。

人夫提告主張，他和妻子結婚育有一名子女，他發現妻子和未成年的小王過從甚密，兩人對話曖昧親暱，出遊逛街也多有肢體接觸，甚至發生性行為，還拍攝親密影片，由於小王當時未成年，因此法定代理人疏於管教、監督，也應該負損害賠償責任，請求小王和父母連帶賠償90萬元。

小王和父母指出，人夫提出的照片、影片都是侵害隱私權得來的，不能作為證據，且配偶權不是憲法保障的權利，另人夫和妻子婚姻早有破綻，因此他和人妻交往沒有侵害人夫的權益；他也不知道人妻是有配偶之人，請求法院駁回訴訟。

法院指出，小王曾控告人夫妨害秘密罪嫌，當時人妻曾作證表示對話紀錄、照片、影片都是她提供給丈夫的，因此認為有證據能力；另人妻和小王的對話有「要抱抱」、「我們也黏在一起四天了」、「我也想跟你一起住，過了媽媽這關就可以了」，還有兩人接吻照片作證，小王母親也說，人妻留宿她家時，都是跟兒子同處一室。

法院認為人妻確實和小王有侵害人夫配偶權，而小王當時未成年，法定代理人應負連帶賠償責任，但小王父母已離婚，約定由母親負責子女的權利義務，審酌後判小王及母親應賠償10萬元。

一名人妻婚後找未成年「小鮮肉」當小王搞外遇，兩人拍接吻照片，還傳訊「我也想跟你一起住，過了媽媽這關就可以了」，人夫提告求償90萬元，台北地方法院判小王和母親應連帶賠償10萬元。示意圖／ingimage
一名人妻婚後找未成年「小鮮肉」當小王搞外遇，兩人拍接吻照片，還傳訊「我也想跟你一起住，過了媽媽這關就可以了」，人夫提告求償90萬元，台北地方法院判小王和母親應連帶賠償10萬元。示意圖／ingimage

人夫 未成年

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