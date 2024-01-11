鄭文燦的貪官收2.7萬席琳狄翁門票 廠商說是「小東西」法官驚愣

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑。台灣高等法院10日開庭，傳台鎔科技材料公司副董事長顏豐進，法官問顏為何送朱2張席琳狄翁價值2萬7600元的演唱會門票？顏答「做公關，都小東西」。

本案被告除在鄭文燦擔任桃園市長期間所任用的經發局長朱松偉（58歲）外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。其中顏豐進因犯交付賄賂罪，被判4月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝。

高院10日行準備程序，單獨傳顏豐進訊問，顏否認犯罪，稱沒有請求盡速通過汙染物排放權的情形，也沒因此而交付賄賂。顏說，2018年初，朱松偉就希望能聽席琳狄翁的演唱會，但他不是為了討好朱而送票。

法官問顏豐進「為什麼你不收錢？」顏卻回答「我拿票給他，他自然會付我，不過後來沒給錢，我也沒跟他要」。法官納悶問「你不是幫他買？為什麼不跟他要錢？」顏答稱「當作做公關」、「廣結善緣」，並說小錢而已；顏見法官質疑，再解釋「對我來講真的是小東西」。

朱松偉曾向顏豐進說，「這麼貴重的票，我付錢給您好不好！」2018年4月26日拿到票後卻沒付錢，顏說他也不好催。顏的律師辯護稱朱的行事風格向來如此，「存心占別人便宜」。