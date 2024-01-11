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中風弄不熄慾火...靠身體壓住菲籍看護狂摸 她不敢留台灣
李姓男子中風，女兒幫他找了一名菲律賓籍看護，詎料李起色心，夜半用身體強壓在女看護身上狂吻，女看護掙扎，李仍強行撫摸她胸部。女看護打視訊電話向朋友馬里諾求救，李才住手，她連夜搭火車逃離宜蘭，並撥打1955外籍勞工24小時諮詢保護專線申訴。台灣高等法院依強制猥褻罪判李6月得易科罰金之刑，緩刑3年。
李姓男子2022年9月22日凌晨2點在宜蘭住處與女看護同房，但他表示自己是在床上睡覺，沒有猥褻。律師則表示李因中風，左側肢體無力，當天有服用抗高血壓藥物，且數小時前因注射新冠疫苗而發高燒，意識昏睡、神智不清，意識狀況連自己做什麼都不知道。
女看護指控因夜半聽到李咳嗽，便拿水給李喝、看他有沒有發燒；李原本睡在床上，她睡在床旁邊地板，沒想到李上廁所回來後，就跟她一起睡地板，並強行撫摸她。
宜蘭地方法院認為女看護在偵查、審理時，對如何被猥褻的細節交代得很清楚，若非親自經歷，難以詳細描述，依強制猥褻罪判李10月徒刑。
李上訴，改口承認犯罪，表示和女看護達成和解並賠償，請求從輕量刑、給予緩刑。
高院認為女看護離鄉背井來台工作，李卻為了私慾而強吻、摸胸，不尊重別人的性自主權，女看護因心理受創，不願意繼續留在台灣工作，考量他最終坦認犯行，因此改判6月徒刑，得易科罰金。
因告訴代理人表示女看護同意給李緩刑的機會，希望他能記取教訓、尊重他人身體，高院宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束。
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