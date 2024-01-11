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繳回18萬 台南前局長陳凱凌涉貪求輕判

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，一審被判8年，他與檢方均不服上訴二審，昨辯論終結，全案定本月31日宣判。圖／本報資料照
台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，一審被判8年，他與檢方均不服上訴二審，昨辯論終結，全案定本月31日宣判。圖／本報資料照

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審時全認罪被判八年，上訴二審卻翻供；昨言詞辯論，陳當庭再繳回廠商招待十八萬多元求輕判，檢方痛批他玩弄司法，且和詐騙集團一樣洗錢隱匿所得。全案定本月卅一日宣判。

檢方起訴陳凱凌涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪、公務人員財產來源不明、詐欺取財及洗錢等五罪，一審陳全部認罪，上訴後僅認前兩罪。

檢方批陳上訴後否認部分犯行，玩弄司法；指陳購屋詐貸，讓建商及代銷兩名董事長背上加重詐欺罪均處一年徒刑，分需繳納公益金六百萬、一百萬，害人不淺。

陳凱凌說，他以二五八○萬元買房，沒有拗建商；二百萬元交友人投資，希望利息收入支付房貸，且他信用卡費用很多，還需家人及前妻幫忙繳納。他當庭繳回廠商招待不正利益十八萬多元，稱作不好的示範，已深切悔悟，請求法官從輕量刑。

檢察官認為，陳超貸當下即構成詐欺罪嫌，不能以現在房價高於市場，就推說沒有損失。陳前妻作證「沒有安全感」，幾乎領光帳戶內二八八萬多元，但陳仍可買豪宅等，足見其對財產來源交代不清。

檢方說，陳把二百萬交給友人投資股票，對方見報導害怕被牽累才還錢。陳主張是貸款要還銀行不需沒收，這如同詐騙集團與被害人有債務問題，犯罪所得當然要沒收，且陳跟詐團一樣洗錢，隱匿所得。

陳律師指出，公務員財產來源不明指其收入及支出顯不相當才成立，陳及前妻該段時間收入一二六三萬多元，不乏信用卡費用等支出，依其收入並無不相當；且彰銀鑑價核貸，並設定最高抵押權，也證稱沒有損失，主張詐貸不成立。

詐騙集團 陳凱凌 公務員 收賄

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