高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

前高虹安立委辦公室公關主任王郁文。記者王聖藜／攝影 新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命起訴連累助理，公訴檢察官則反擊王女是在製造選擇性辦案氛圍，論述毫無主張，雙方攻防猛烈。

公訴檢察官廖彥鈞說，高虹安偵查庭內坦承處理助理酬金、加班費有「道德」瑕疵，高是立委，應為貪汙案負最大責任，只是她沒料到自己從道德瑕疵變為「法律」上的瑕疵。

高虹安去年十二月廿七日出庭聲請勘驗王郁文偵訊光碟，指控檢察官盧慧珊製作筆錄不實，有十六分鐘偵訊「斷片」；昨天庭審，王郁文律師與高虹安律師提出一樣質疑。

「消失的十六分鐘為何重要？」王郁文說，去年一月十八日檢察官對她說「水母，我相信妳人很好、任勞任怨，不會在背後說人壞話」，但去年四月十二日第三次偵查庭，案子已無新問題，檢察官還是一再問她是否認罪，她不是公務員，有加班，領加班費與酬金要認什麼罪？

王女說，當天檢察官告訴她起訴書已寫好，其他三名助理已認罪，可爭取緩刑，律師問「是上面的意思嗎？」檢察官理直氣壯回「對，上面指示要起訴高虹安」，這句話她一輩子不會忘。

廖彥鈞反擊說，王郁文二○二三年十二月十九日即將偵查光碟翻成譯文，卻未聲請勘驗，高虹安同月廿一日遞狀聲請勘驗，「王郁文怎麼會事先知道高虹安要勘驗光碟？」

廖說，王郁文明顯是要製造檢察官選擇性辦案氛圍，他明白王女心路歷程，更明白助理涉案並沒有選擇空間，檢方追訴犯罪、考量犯後態度本有向法官求緩刑權力，但王郁文沒有感受到這層善意。

廖彥鈞說，檢察官辦案同時一邊整理犯罪事實，是謹慎行使權力，至於王女所言「上面」要起訴，起訴書本來就有「鄧主任檢察官（鄧定強）」、「盧檢察官（盧慧珊）」署名，案子經過討論後起訴有什麼問題嗎？

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費四十六萬卅元，檢方起訴高、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷和王郁文；王郁文與高不認罪，另三人認罪。