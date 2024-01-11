藍控喝花酒 高市經發局長廖泰翔喊告

國民黨高市黨部昨舉行記者會，批經發局長廖泰翔疑出入有女陪侍的招待所，喝到酩酊大醉。記者王昭月／攝影 國民黨高雄市黨部昨舉行記者會，出示照片指控高市府經發局長廖泰翔是市府團隊輔選大將，竟出入有女陪侍的招待所喝得酩酊大醉，狠酸「信LIE台灣，極樂巴士在地高雄隊+1」；市長陳其邁指會查清楚再論斷，「不要看圖說故事」。廖泰翔則發聲明，強調3年前受產業界朋友邀約聚會的照片被移花接木，會對國民黨提告加重誹謗罪。

市黨部發言人莊為傑秀出兩張圖板，除有歷來民進黨市府官員、民代涉緋聞等案的肖像，還有廖泰翔疑在招待所喝到不省人事的相片，並指廖出入招待所時間約2周前，酸廖是市府團隊輔選大將，竟也搭上「極樂公車」。

廖泰翔指出，非常遺憾在選舉的最後階段，國民黨用看圖說故事的方式，以3年前產業朋友邀約聚會的照片移花接木，以錯誤訊息不實抹黑，選舉應回歸政策討論，嚴厲譴責以惡質抹黑進行負面選戰，將立即對國民黨提告加重誹謗罪。

廖泰翔曾任民進黨網路社群中心主任，也當過柯文哲競選台北市長、蔡英文競選總統時的競辦發言人，後被陳其邁延攬為經發局長。