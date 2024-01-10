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用虛擬幣也要賭！總統選舉賭盤熱 檢警送辦2賭客

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署又查獲新型態選舉賭盤，陳姓與林姓二名賭客日前以此次總統副總統選舉結果為標的，在國外區塊鏈平台「polymarket」網站以虛擬貨幣下注，檢警將二人依涉犯總統副總統選舉罷免法送辦，並擴大偵辦中。

彰化地檢本月初接獲總統選舉網路賭盤情資，檢察官陳鼎文指揮台中市政府警察局刑大偵八隊、彰化縣警察局員林分局、刑警大隊科技偵查隊偵辦，查獲陳姓及林姓2名賭客在國外區塊鏈平台「polymarket」網站，以此次總統副總統選舉結果為標的下注賭博，並查扣虛擬貨幣USDC389.87顆（折合台幣約2萬5千元）賭資。

該網站平台以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」開設賭盤，預測台灣總統候選人選舉結果為標的，供民眾以虛擬貨幣USDC下注，下注方式是以三名總統候選人的勝負為標的，每一賭客不限制只能押注一人，該平台以智能合約自行撮和賠率，為新型態選舉賭博平台。

二名賭客在此平台下注約約389顆USDC，均違反總統副總統選舉罷免法第 88條的選舉賭博罪，因此被移送法辦，賭資USDC幣389.87顆均經檢察官囑由彰化縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊以冷錢包技術保存之方式查扣。

彰檢表示，以選舉結果為賭博標的者，最高可處有期徒刑5年，併科50萬元罰金；參與賭博者，最高可處有期徒刑 6月，併科10萬元罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

彰化地檢署又查獲新型態選舉賭盤，陳姓與林姓二名賭客以此次總統副總統選舉結果為標的，在國外區塊鏈平台「polymarket」網站以虛擬貨幣下注，檢警將二人送辦。聯合報資料照片
彰化地檢署又查獲新型態選舉賭盤，陳姓與林姓二名賭客以此次總統副總統選舉結果為標的，在國外區塊鏈平台「polymarket」網站以虛擬貨幣下注，檢警將二人送辦。聯合報資料照片

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