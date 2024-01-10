不滿染疫住院需隔離…莽夫揮刀砍3護理師「2人險喪命」 判賠913萬

新北市洪姓男子2021年5月底，因不滿確診新冠肺炎，在雙和醫院隔離治療，試圖擅自離開病房，還持刀揮刺3名女護理師成重傷，造成施女背、腹及後腰多處刀傷，蔡女腹部中刀，陳女胸部、右手、腹部多處刀傷，陳女更因此右掌殘廢。新北地院認為洪男手段凶殘且無歉疚之心，判決他應賠償3女共913萬元。

全案刑事部分，64歲洪男被依殺人未遂等罪判刑9年4月定讞，現已入監服刑。被攻擊3名女護理師，施女和陳女都差點喪命，其中施女因氣胸住院月餘才脫險；蔡女自責未能即時救出同事；陳女更因右掌肌腱及2手指神經被切斷，右掌難以復健永久殘廢，日後生活及護理工作得從練習左手從頭開始，3女事後均尋求精神科治療及心理輔導。

判決指出，2021年5月28日，洪男因確診新冠肺炎，被送進雙和醫院負壓病房接受隔離治療，但他情緒不穩，不斷吵著要回家。同月31日上午7點多，洪男擅自走出病房在走廊徘徊，被蔡、陳女要求回到病房，不料竟持刀自後方偷襲施女，連刺背、腹部多下，蔡、陳2人聞聲前來，又遭洪男割傷蔡女腹部，接著再揮刀刺向陳女胸部，即便陳女以手擋刀倒地後，仍遭洪男持續朝腹部及下腹部刺捅，激動大喊「憑什麼把我關在這裡？」

洪男一審遭新北地院依3個殺人未遂罪，判處洪男12年6月徒刑，二審依兩個殺人未遂及一個傷害罪，判處9年4月徒刑，去年7月最高法院駁回上訴，全案定讞。3女向洪男提起附帶民事賠償，不料洪男卻拒賠。

法官直指洪男無故遷怒無辜的3名護理師，持刀凶殘手段連傷3人，甚至針對陳女身體下部攻擊尤為惡劣，毫無歉疚之心還反頭質疑、怪罪被害人，各判決應賠償施女230萬、蔡女103萬、陳女580萬餘元，全案可上訴。