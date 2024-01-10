快訊

美客機門板飛脫…15歲男「被迫裸上身」 女乘客1舉動超暖心

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿染疫住院需隔離…莽夫揮刀砍3護理師「2人險喪命」 判賠913萬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市洪姓男子2021年5月底，因不滿確診新冠肺炎，在雙和醫院隔離治療，試圖擅自離開病房，還持刀揮刺3名女護理師成重傷，造成施女背、腹及後腰多處刀傷，蔡女腹部中刀，陳女胸部、右手、腹部多處刀傷，陳女更因此右掌殘廢。新北地院認為洪男手段凶殘且無歉疚之心，判決他應賠償3女共913萬元。

全案刑事部分，64歲洪男被依殺人未遂等罪判刑9年4月定讞，現已入監服刑。被攻擊3名女護理師，施女和陳女都差點喪命，其中施女因氣胸住院月餘才脫險；蔡女自責未能即時救出同事；陳女更因右掌肌腱及2手指神經被切斷，右掌難以復健永久殘廢，日後生活及護理工作得從練習左手從頭開始，3女事後均尋求精神科治療及心理輔導。

判決指出，2021年5月28日，洪男因確診新冠肺炎，被送進雙和醫院負壓病房接受隔離治療，但他情緒不穩，不斷吵著要回家。同月31日上午7點多，洪男擅自走出病房在走廊徘徊，被蔡、陳女要求回到病房，不料竟持刀自後方偷襲施女，連刺背、腹部多下，蔡、陳2人聞聲前來，又遭洪男割傷蔡女腹部，接著再揮刀刺向陳女胸部，即便陳女以手擋刀倒地後，仍遭洪男持續朝腹部及下腹部刺捅，激動大喊「憑什麼把我關在這裡？」

洪男一審遭新北地院依3個殺人未遂罪，判處洪男12年6月徒刑，二審依兩個殺人未遂及一個傷害罪，判處9年4月徒刑，去年7月最高法院駁回上訴，全案定讞。3女向洪男提起附帶民事賠償，不料洪男卻拒賠。

法官直指洪男無故遷怒無辜的3名護理師，持刀凶殘手段連傷3人，甚至針對陳女身體下部攻擊尤為惡劣，毫無歉疚之心還反頭質疑、怪罪被害人，各判決應賠償施女230萬、蔡女103萬、陳女580萬餘元，全案可上訴。

男子洪堯見2021年5月底，因不滿確診肺炎在雙和醫院隔離治療，竟持刀攻擊3名女護理師成重傷，新北地院判決他應賠償3女共913萬元。圖／聯合報系資料照片
男子洪堯見2021年5月底，因不滿確診肺炎在雙和醫院隔離治療，竟持刀攻擊3名女護理師成重傷，新北地院判決他應賠償3女共913萬元。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎 殺人 護理師 隔離 確診 傷害罪

延伸閱讀

曾被冠「警界媽寶」稱號…他離職考上台中區公所 1原因告主管獲判賠5千元

突解封新冠染疫死亡飆升 經濟前景低迷…陸人口恐連2年萎縮

醫師娘錄音筆竊聽發現老公偷情 法官認具證據能力判賠

醫療暴力…莽男醫院打護理師巴掌 恐嚇：見一次打一次

相關新聞

疑受中共百萬資助 調查局指張顯耀做假民調涉反滲透法…約談後100萬交保

調查局追查去年一起大陸介選案時，發現前立委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀，涉收受中共官方上百萬元現金，與台灣與一家公司配...

助理「公衛文」爆檢方上面指示起訴高虹安 台北地檢署說話了

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚共犯綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文出庭。

曾言上面指示要起訴？高虹安助理「公衛文」批檢察官 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女主攻檢察官聽命...

台東傳中資介選？平地原住民立委候選人涉招待30人遊湖南

台東地檢署近日接獲情資，指稱某平地原住民立法委員余姓樁腳，招攬國人赴陸旅遊接受招待，疑有境外勢力介選情事，今昨兩天檢方傳...

不滿染疫住院需隔離…莽夫揮刀砍3護理師「2人險喪命」 判賠913萬

新北市洪姓男子2021年5月底，因不滿確診新冠肺炎，在雙和醫院隔離治療，試圖擅自離開病房，還持刀揮刺3名女護理師成重傷，...

總統大選只剩3天！法務部：檢察官進駐警局掌握選舉不法狀況

總統及立委選舉僅剩3日，法務部已建立查賄制暴團隊，因應各項選舉突發事件，包括在選前一周各地檢署指派檢察官進駐分局，掌握轄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。