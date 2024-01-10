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助理「公衛文」爆檢方上面指示起訴高虹安 台北地檢署說話了
台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚共犯綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文出庭。
王郁文砲火全開，法庭內攻擊檢察官聽命「上面」起訴連累助理，法庭外繼續質疑偵查光碟「斷片」16分鐘是被檢方逼迫認罪，台北地檢署表示，王女所謂檢方說「上面指示要起訴高虹安」等，與事實不符。
台北地檢署表示，本案相關被告均涉犯貪汙治罪條例等重罪，被告於偵查中是否自白，攸關得否依該條例規定減刑，檢察官於偵查中對被告分析利弊得失，或曉諭是否認罪，是善盡客觀義務。
檢方說，本案偵辦過程中，先後經檢察長召開多次專案會議，迄2023年8月14日始偵結起訴，王郁文所謂「檢察官於4月12日開庭時表示，上面指示要起訴高虹安，一定要起訴助理、起訴書已經寫好了」等情，與事實不符。
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