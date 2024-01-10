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高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

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曾言上面指示要起訴？高虹安助理「公衛文」批檢察官 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女主攻檢察官聽命起訴、連累助理，公訴檢察官廖彥鈞反擊，王女製造檢方選擇性辦案氛圍，論述毫無法律主張，攻防猛烈。

廖彥鈞加碼爆料說，高虹安偵查庭內坦承處理助理酬金、加班費有「道德」瑕疵，而高是立委，應為貪汙案負最大責任，「起訴高虹安何錯之有？」只是高沒料到自己會從道德瑕疵升級為「法律」瑕疵。

高虹安2023年12月27日出庭聲請勘驗王郁文的偵訊光碟，指控偵查檢察官盧慧製作筆錄不實，有16分鐘偵訊「斷片」；今天庭審一開始，王郁文的律師即與高虹安的律師團提出一樣質疑，王女並因此獲得發言機會。

「消失的16分鐘為何重要？」王郁文起身說，她了解檢方的辛苦，檢方承認她們是真助理、不是人頭，在看了所有助理們的LINE後，2023年1月18日對她說「水母，我相信妳人很好、任勞任怨，不會在背後說人壞話」，她相信檢方會作正確判斷，包括聲請手機發還也獲准。

但王郁文說，2023年4月12日第三次偵查庭，案子已無新問題，檢察官還是一再問她是否認罪，「認貪汙詐領財物的罪」，她不是公務員、有加班，「那麼領加班費與酬金要認什麼罪？」王女說，檢方重複問了3、4小時，最後連律師也跳出來。

王郁文說，當天檢察官告訴她起訴書已寫好，其他3名助理認罪了，可爭取緩刑，律師無奈問檢察官「是上面的意思嗎？」結果檢察官理直氣壯說「對，上面指示要起訴高虹安」，這句話，她一輩子不會忘記，沒想到台灣的司法變這樣。

王郁文說，就因為高虹安要把助理都牽拖進去，似乎她提的證據都不重要，檢察官代表國家正義，卻如此對付手無寸鐵的她。

針對王郁文對盧慧珊的攻擊，公訴檢察官廖彥鈞反擊說，王郁文2023年12月19日即對偵查光碟作成譯文，但未聲請勘驗，而高虹安是12月21日遞狀聲請勘驗，「王郁文怎麼會事先知道高虹安也要勘驗光碟？」

廖彥鈞說，王郁文的策略明顯是要製造檢察官選擇性辦案的氛圍，王女的心路歷程他明白，更明白助理們涉案並沒有選擇的空間，檢方基於職責追訴犯罪，考量犯後態度本有向法官求緩刑的權力，但是，王郁文沒有感受到檢方的善意。

廖彥鈞說，檢察官在辦案同時一邊整理犯罪事實，是怕漏記以及怕冤枉被告，反而是在謹慎行使權力，至於王女所言「上面」要起訴，起訴書落款人本來就有「鄧主任檢察官（鄧定強）」、「盧檢察官（盧慧珊）」，經過討論後才將案子起訴，「這有什麼問題嗎？」

王郁文庭畢又說，16分鐘偵訊光碟消失是事實，她衷心希望這段影片不是事後被剪掉的，她當時在家掙扎一個禮拜，不斷思考台灣是個法治的國家嗎？希望大家跟她一樣思考「你們怎麼面對？怎麼選擇？」

儘管王郁文對「消失的16分鐘」侃侃而談、大抒己見，但她的律師卻捨棄勘驗，至於審案進度，法官根據檢方、高虹安、王郁文提出聲請，評議後決定傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文、李忠庭、吳達偉、蔡維庭8人作證，審理計畫自3月6日起到5月29日密集開庭。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，檢方起訴高、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文；陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷認罪，王郁文不認罪。

前高虹安立委辦公室公關主任王郁文。記者王聖藜／攝影
前高虹安立委辦公室公關主任王郁文。記者王聖藜／攝影

王郁文 高虹安 檢察官 加班費 貪汙 公務員

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