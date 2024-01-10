總統大選只剩3天！法務部：檢察官進駐警局掌握選舉不法狀況

總統及立委選舉僅剩3日，法務部已建立查賄制暴團隊，因應各項選舉突發事件，包括在選前一周各地檢署指派檢察官進駐分局，掌握轄區治安狀況，並防止干擾投票、違法監控投票等行為。

法務部指出，各地檢署去年12月1日至今年1月19日指派專人24小時接聽檢舉專線（0800024099）電話，不漏接檢舉情資，並嚴查妨害選舉不法行為，且選前一周各類選舉突發事件最為頻繁，各地檢署也指派檢察官進駐分局，指揮掌握轄區妨害選舉不法事件，確保選舉公平、公正性。

法務部表示，過去投票日會發現民眾攜帶手機進入投票所刺探圈選內容、將選票攜出投票所外、干擾他人投票或不投票、撕毀或隱匿選票、揭示投票內容、妨害投開票過程等，提醒民眾此舉會觸犯選罷法相關刑責規定，查察機關將嚴查速辦違法干擾選舉投票行為。

另外，先前也曾查獲數起有心人士在投票所外，拍攝、記錄特定他人進出投票所違法行為，造成進出投票所的民眾無形心理壓力，嚴重干擾選舉投票秩序，法務部也已請最高檢察署召集查察機關研議相關應變作為，本次各地檢署檢察官在選舉投票日當天，將與轄區警察保持聯繫，掌握各投票場所違法事件，確保選舉投票順利進行。