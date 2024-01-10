法務部：查賄制暴以地檢為核心 妥處選舉突發事件

法務部今天表示，距離二合一選舉投票日僅剩3天，選情激烈已進入短兵相接階段，以地檢署為核心的查賄制暴團隊，已完成整備，可第一時間因應妥處各項選舉突發事件。圖為法務部。聯合報記者／王聖藜 攝影

法務部今天表示，距離二合一選舉投票日僅剩3天，選情激烈已進入短兵相接階段，以地檢署為核心的查賄制暴團隊，已完成整備，可第一時間因應妥處各項選舉突發事件。

法務部發布新聞稿指出，投票前所有選舉查察機關嚴陣以待，採取4項具體作為，第一，選前一週各地檢署檢察官進駐分局，全面掌握轄區治安狀況，迅速妥處各類妨害選舉不法事件，確保選舉公平性及公正性；各地檢至19日止，指派專人24小時接聽檢舉專線（0800024099）電話，不漏接任何一通檢舉情資。

第二，以往選舉投票日發現有民眾攜帶含攝影功能手機進入投票所刺探圈選內容、撕毀或隱匿選票或妨害投開票過程等違法事件，查察機關業已多次開會研議，對於違法干擾選舉投票行為將嚴查速辦，杜絕任何妨害選舉投票不法行為。

第三，近幾次選舉投票過程，查察機關查獲數起有心人士在投票所外，以拍攝、記錄、或他法特定他人進出投票所違法行為，對於當日進出投票所投票民眾造成無形心理壓力，嚴重干擾選舉投票秩序，法務部對此「監控投票」違法行為十分重視，已指示最高檢察署召集查察機關開會研議，並完成執法共識及相關應變作為。

第四，公平選舉必須靠候選人及選民大家一起來守護，台灣已經歷經多次民主選舉，選民都有高度智慧，希望所有候選人都能遵守公平選舉制度，大家攜手杜絕假訊息干擾，共同遵守選舉投票秩序，讓每位選民依照自己自由意志進入投票所投下神聖一票，選出大家心目中理想候選人。