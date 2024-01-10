南投選戰「短兵相接」…游顥選舉布條遭利刃割下 藍綠互批互告

南投立委第二選區立委選戰「短刀相接」，國民黨候選人游顥指控對手蔡培慧辦公室主任曾琮愷深夜破壞國民黨廣告布條，並持利刃恐嚇威脅選民，提告毀損、恐嚇、公然侮辱。曾琮愷則反批，這是抹黑布條已經提告，所以帶團隊蒐證，將旗幟交給警方做為證據，並非毀損布條，更沒有持刀嚇人。

游顥競選總部總幹事蔡宜助說，曾琮愷昨天深夜在南投市祖師橋持利刃破壞國民黨陣營懸掛的布條，競選幹部及志工到場錄影蒐證，曾琮愷手持利刃在毀損布條，同時講話顛三倒四、一下強調布條「沒有署名」，一下又說這個是國民黨，還把布條上的KMT講成KM1，質疑曾琮愷酒後破壞國民黨廣告布條。

游顥陣營昨天報案，提告曾琮愷涉嫌毀損罪、恐嚇罪及公然侮辱。國民黨縣黨部主委廖怡琇說，曾琮愷酒後鬧事、疑似酒駕，國民黨文宣品一切合法合規，上面有清楚署名標示國民黨製作，蔡培慧縱容曾琮愷酒後持利刃鬧事，並以暴力恐嚇威脅南投縣民眾，要求蔡培慧出面道歉。

曾琮愷說，昨晚鄉親回報看到抹黑布條，這是已提告進入司法程序之案件，所以前往蒐證交給警察局，並非毀損布條，更沒有持刀嚇人，並反控游顥團隊贈送危險的蘿蔔刀（塑膠玩具刀），如果被小孩帶到學校，後果不堪設想。

中興警分局表示，接獲報案後通知選監小組人員到場，曾琮愷承認剪布條，但因布條僅寫上KMT並未署名競選團隊，屬於非法文宣，初步認定並未觸犯毀損罪，是否違反選罷法規定仍待選監小組進一步釐清。

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