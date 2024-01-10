不滿前女友另結新歡…越南移工砍死同鄉 二審和解無期改判15年

越南移工團文楊不滿陳姓女友分手後，即與潘姓移工交往，去年9月3日夥同阮姓移工分持開山刀及鐵棍前往潘的安南區宿舍，團持刀猛砍12刀，大量出血，當場死亡，一審判團無期、阮12年，兩人不服上訴，團、阮與死者家屬分以80萬、40萬元和解，二審今改判團15年、阮10年，可上訴。

據調查，案發時，團準備騎電動車前往潘宿舍理論，惟電動車沒電，團改向黎求助，團穿著雨衣，由黎騎機車，載阮、團前往案發現場，然而，當下團雨衣遮掩其車牌，專案小組認有預謀的可能。

一審判團無期、阮12年，不服上訴，另名同案被告黎文大因證據不足判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今宣判，團、阮分別改判15年、10年，並應於刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。黎文大部分則駁回，仍判無罪。

台南高分院指出，團文楊於偵查、原審及二審準備程序時雖否認犯罪，惟於審理時已坦承犯行，且與被害人家屬以80萬元達成和解，並取得被害人家屬諒解，由其家人代為履行和解條件，此數額對於隻身來台謀生的越南籍移工團及其家人而言，負擔可謂龐大，團已展現相當程度悔意。

此外，阮的部分是越南人隻身來台工作，僅是一時衝動下所為偶發性犯罪。阮雖僅坦承傷害犯行，否認殺人犯行，惟於原審即由其家人賠償被害人家屬40萬元達成和解，並取得被害人家屬諒解，同意給予阮自新機會。

合議庭斟酌再三，認為對團、阮量處15年、10年，已足以懲其罪行，並能兼顧被告更生改善、復歸與社會安全維護，而與罪責相當。又被告均為外國人，併諭知於刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

至於黎文大部分，依團、阮的證述，僅足以證明團於出發前向黎及阮欲與被害人理論，並無任何事證證明他們於出發前已有殺人的謀議，且團、阮於行凶時，黎並不在場。法官認證據不足，駁回檢方上訴。