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區塊鏈平台開總統選舉賭盤 2男遭逮捕

中央社／ 彰化縣10日電

彰化地檢署查獲陳男及林男利用國外區塊鏈平台，以總統副總統選舉結果作為下注標的，檢方除逮捕2人外，另查扣389顆穩定幣，折合新台幣約2萬5000元，以冷錢包技術保存。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞指出，1月初接獲總統選舉網路賭盤情資，發現有網站平台開設賭盤，以預測總統副總統選舉結果為標的，供不特定民眾以虛擬貨幣穩定幣（USDC）下注。

檢方指出，網站平台以3名總統候選人勝負為標的，每1名賭客不限制只能押注1人，另以智能合約自行撮合賠率，成為新型態選舉賭博平台。

檢方表示，陳男及林男2人在平台下注金額合計約389顆穩定幣，折合新台幣約2萬5000元，涉犯總統副總統選舉罷免法，至於賭資389顆穩定幣由檢察官囑付彰化縣警察局，以冷錢包技術保存方式查扣，另追查有無其他人涉案，釐清案情。

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