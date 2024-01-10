曾被冠「警界媽寶」稱號…他離職考上台中區公所 1原因告主管獲判賠5千元

葉姓男子10多年前擔任新北警員，曾找父母到警局幫他趕製警員識別證，曾被網友冠上「警界媽寶」稱號後離職，葉後經高考分發台中太平區公所擔任課員，去年又被爆料車禍請假逾百日，葉另控告公所梅姓主任對他咆哮、訓斥，並提錄音佐證求償30萬元，法院判梅應給付葉5000元，可上訴。

有媒體去年6月接獲爆料指出，葉男2020年分發至太平區公所，因下班車禍就常以傷痛、後遺症為由，1年請假超過100天，又和同事相處不睦、控訴主管霸凌。

葉男提民事訴訟主張，他2022年9月28日因工作搬運43公斤信件到郵局，因自己先前車禍緣故身上傷勢未痊癒，因此向公所秘書室梅姓主任求助，梅卻稱「你不要跟我講，我沒有時間聽你講那種東西」、「不要浪費我時間」、「那是你的事」等語。

葉表示，他因傷無法負荷爬樓梯盤點，梅又說「沒有辦法爬你就辭職回家不要在這裡上班了」、「你不要在那裡裝了啦」；2023年4月7日他行經秘書室門口，梅又對他咆哮稱「你眼睛沒帶出來啊？」「讓開一點」。

葉還說，後在公所2023年度課室會議，他想陳述個人意見，梅卻當眾訓斥他「你不用陳述，我不想聽」、「你不要浪費我耳朵」，認為梅嚴重侵害他人格尊嚴，求償30萬元。

梅姓主任表示，她承認有說過該言論，但葉男的錄音斷章取義，且葉的傷勢多是自行向醫院陳述等，主張駁回。

台中地院根據葉提出的錄音、診斷證明等，審酌一般溝通若以輕蔑、使人難堪言詞，讓對方遭謾罵心裡感到難堪、屈辱，足認貶損其名譽權，認為梅的行為和葉所受損害有因果關係，葉求償有據。

法院並考量雙方學經歷、職業收入、侵害程度及葉所受心理上傷害等，判梅應給付他5000元。