總統大選倒數3天！警政署動員7萬6千人 投開票日維安

總統大選倒數3天，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，召集各警察局長、副局長及分局長等共813人視訊開會，指示工作重點，投開票日將動員警力及協勤民力共7萬6千人維安。

全國1萬7795處投開票所，警方已會勘，依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員1萬8千人、機動處理編組等3萬6千人及協勤民力2萬2千人。

黃指示8項工作重點：檢視投開票日勤務規劃與作業流程，包括選票保管及運送、投開票所維安、機動處理小組巡邏、預備警力規劃、後勤補給及蒐證；蒐報危安預警，強化勤務部署及預擬處置腹案，尤其特勤維安要滴水不漏、萬無一失，防範候選人危安虞慮，迅速處置突發狀況。

查賄無上限，持續積極偵辦買票賄選，加強掃蕩、查緝選舉賭盤及境外勢力介選，向上溯源避免影響選舉結果，以維選舉公正；各縣市選票陸續印製及保管，將運送至各地選委會、公所或指定處所存放，應全程綿密部署，24小時不間斷，避免選票外流，開票後以相同標準回送。

投開票日對喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票等，協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官，即時排除擾亂秩序；警衛人員配合主任管理員布置投開票所應搜檢，確認環境狀況，機動處理組視警力酌增應處，遇重大治安情資，依處置流程配合選務措施維安，即時說明以安民心。

為防有心人士不滿選舉結果糾眾擾亂秩序，對選務中心、重要官署、候選人競選總部等重要機關及處所，加強勤務部署，果斷強勢執法，迅速平穩選後治安；各級主官、管應確實掌握轄區狀況，切勿擅離職守，有違法積極依法偵辦，尤其重大治安事故更應立即查明案情，恪遵報告紀律、妥適對外說明，不可任由輿情發酵造成社會不安。

另外，淨化選前治安部分，警方已辦理全國同步專案，9波掃黑，執行治平專案364件、查獲犯嫌2259人、掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所2萬6961處、查扣不法利得6306萬餘元、槍械533枝；5波肅槍，查緝槍械342枝、改造槍械場所21處；2波查緝賭博，查獲賭博案1148件、3109人、查扣賭資5586萬餘元；2波查緝不法金流，查獲地下匯兌46件、78人、查扣不法所得3786萬餘元。