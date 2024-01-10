快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統大選倒數3天！警政署動員7萬6千人 投開票日維安

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

總統大選倒數3天，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，召集各警察局長、副局長及分局長等共813人視訊開會，指示工作重點，投開票日將動員警力及協勤民力共7萬6千人維安。

全國1萬7795處投開票所，警方已會勘，依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員1萬8千人、機動處理編組等3萬6千人及協勤民力2萬2千人。

黃指示8項工作重點：檢視投開票日勤務規劃與作業流程，包括選票保管及運送、投開票所維安、機動處理小組巡邏、預備警力規劃、後勤補給及蒐證；蒐報危安預警，強化勤務部署及預擬處置腹案，尤其特勤維安要滴水不漏、萬無一失，防範候選人危安虞慮，迅速處置突發狀況。

查賄無上限，持續積極偵辦買票賄選，加強掃蕩、查緝選舉賭盤及境外勢力介選，向上溯源避免影響選舉結果，以維選舉公正；各縣市選票陸續印製及保管，將運送至各地選委會、公所或指定處所存放，應全程綿密部署，24小時不間斷，避免選票外流，開票後以相同標準回送。

投開票日對喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票等，協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官，即時排除擾亂秩序；警衛人員配合主任管理員布置投開票所應搜檢，確認環境狀況，機動處理組視警力酌增應處，遇重大治安情資，依處置流程配合選務措施維安，即時說明以安民心。

為防有心人士不滿選舉結果糾眾擾亂秩序，對選務中心、重要官署、候選人競選總部等重要機關及處所，加強勤務部署，果斷強勢執法，迅速平穩選後治安；各級主官、管應確實掌握轄區狀況，切勿擅離職守，有違法積極依法偵辦，尤其重大治安事故更應立即查明案情，恪遵報告紀律、妥適對外說明，不可任由輿情發酵造成社會不安。

另外，淨化選前治安部分，警方已辦理全國同步專案，9波掃黑，執行治平專案364件、查獲犯嫌2259人、掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所2萬6961處、查扣不法利得6306萬餘元、槍械533枝；5波肅槍，查緝槍械342枝、改造槍械場所21處；2波查緝賭博，查獲賭博案1148件、3109人、查扣賭資5586萬餘元；2波查緝不法金流，查獲地下匯兌46件、78人、查扣不法所得3786萬餘元。

總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供
總統大選倒數，為確保選前之夜及投開票日順利，警政署長黃明昭今主持選前專案會議，指示工作重點。圖／警政署提供

賭博 投票 競選總部 選委會 選前之夜

延伸閱讀

真的發生空襲時，人在室內外或車上時該怎麼辦？警政署指導4避難作為

警政署長指示做好蒐報預警8重點 確保選舉平順

加媒和智庫關注台灣大選 稱中國干擾台灣成警惕

大選投票倒數計時 鄭弘儀坐鎮掌握開票戰況

相關新聞

紅火案纏訟18年遲畫不下句點 辜仲諒更三審無罪...高檢署上訴

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟18年，辜一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，台灣高等法院更二審改判無罪，...

指導司法打擊藍營、郭台銘？侯漢廷爆民進黨下令「介選」 法務部回應了

無黨籍台北市立委候選人侯漢廷今爆料民進黨中央政策委員會動用國家機器介選，指黨部下令要求法務部打擊在野黨，包括查辦鴻海創辦...

台南前局長陳凱凌涉貪性招待 上訴求輕判...檢批如詐騙集團

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判8年不服上訴二審，今言詞辯論，...

賴清德昨掃街多位民眾突收兩恐嚇訊息 藍綠候選人要求調查

民進黨總統候選人賴清德昨天下午到雲林車隊掃街拜票，同時間雲林虎尾鎮多位民眾手機分別收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將...

新竹地檢署再破選舉賭盤 賴清德代號「綠豆湯」...用Line供下注

新竹地檢署再查獲選舉賭盤，有組頭為方便賭客下注，開設Line帳號作為下注窗口，還將賴清德喚作代號「綠豆湯」、侯友宜為「藍...

侯漢廷指林佳龍要司法院速審林姿妙案 司法院：子虛烏有也不可能

立法委員台北市第一選區候選人侯漢廷今拋出民進黨中央政策委員會去年11月20日的機密「政情」，內容提及「動用司法機關追殺政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。