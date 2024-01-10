某山原立委候選人花蓮幹部送水果禮盒涉賄 遭起訴

花檢查獲，49歲李姓男子擔任某山地原民立委候選人競選幹部，去年8月至10月間慰問住院民眾、贈送水果禮盒，拿著候選人宣傳文宣拍照，尋求支持，李男涉違選罷法遭起訴。

檢警調查，李男為花蓮秀林鄉某鄉代助理，去年6月加入某山地原住民候選人競選團隊成為花蓮區幹部，去年8月至10月間利用職務到醫院慰問住院民眾，贈送價值新台幣330元水果禮盒。

花檢指出，收受7人皆具有原民立委投票權，李男交付水果禮盒後，要求投票支持候選人，並持候選人名片合照，上傳競選團隊幹部通訊群組，顯示為候選人助選拉票的績效。

花蓮地檢署檢察官王柏舜指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊，去年11月底發動搜索查證，經向法院聲押李男獲准，今年1月5日偵查終結，認為李男涉犯公職人員選舉罷免法投票行求、交付賄賂罪嫌，犯罪事證明確，提起公訴，今天移審花蓮地方法院。