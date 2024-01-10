轉售棒球亞錦賽門票想賺4倍價差 網友遭罰6000元

吳姓男網友以總價5600元轉售棒球亞錦賽原總價1200元門票，警方認為涉當黃牛賺價差牟利4400元。士林地院認定吳男違法事證明確，依違反社會秩序維護法裁罰6000元，可抗告。

士林地方法院日前裁定指出，台北市警察局內湖分局去年11月24日執行網路巡邏時，發現吳男在臉書（Facebook）社團公開刊登轉售門票廣告。

警方調查，吳男兜售的是棒球亞錦賽門票，1張門票原價新台幣600元，吳男欲以1張高於市價4倍以上的2600元價格、2張門票總價5600元一併出售。

警方認為，吳男欲從中賺取門票價差4400元，派出員警喬裝賣家與吳男相約交易，員警與吳男交易後，即出示證件表明身分、進行盤查，當場查扣門票2張。

吳男辯稱，他是賣手機殼附帶贈送2張門票，並不曉得觸法。不過，法官查出，吳男曾與喬裝成賣家的警員暗示交易不便明說、且手機殼沒帶身上，因此未採信吳男說詞。

裁定指出，目前部分遊樂場所因「黃牛」霸持售票窗口購買轉售圖利，嚴重影響他人購買機會，且易發生糾紛；吳男有非供自用，購買遊樂門票而轉售圖利的事實，審酌吳男違法手段等情狀，依違反社會秩序維護法裁罰6000元，可抗告。

社會秩序維護法第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，處3天以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。