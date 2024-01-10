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賴清德昨掃街多位民眾突收兩恐嚇訊息 藍綠候選人要求調查

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

民進黨總統候選人賴清德昨天下午到雲林車隊掃街拜票，同時間雲林虎尾鎮多位民眾手機分別收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將设導彈基地，一旦爆炸，方圓十公里將無人倖存!」、「警惕!『Lie神』將征用民宅公廟大變彈藥庫!虎尾百姓何去何從?為保護子孫下一代請三思而行!」簡訊，尋求連任的民進黨海線立委蘇治芬今到地檢署按鈴申告，指相關訊息恐嚇選民，要求檢警調單位調查。國民黨海線立委候選人丁學忠表示，用恐嚇的手段很惡劣，司法單位一定要調查清楚。

昨天下午有多位虎尾鎮居民收到「導彈基地」、「彈藥庫」相關訊息，蘇治芬表示，行政院長陳建仁在2023年11月18日於雲林演講時，已經明確對外公開表示雲林只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，有心人士卻利用不實訊息散布造成民眾恐慌。

蘇治芬說，昨天訊息發送時正值賴清德在雲林掃街拜票，明顯有人刻意操作，加上昨天中國發射衛星經過台灣領空，種種的巧合實在無法讓人不去聯想是否有熟悉雲林縣選舉情形，以及對中國事務熟悉的有心人士有意為之。

丁學忠表示，昨天有支持者收到訊息，並傳給他看，發訊息的人用意、居心何在不知道，只能靜待司法調查，希望大家不要製造恐慌，選舉越來越接近，針對假訊息有關單位要查清楚，用這種恐嚇的手段實在很惡劣，呼籲司法單位要調查清楚。

尋求連任的民進黨雲林縣海線立委蘇治芬今天到雲林地檢署按鈴申告。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣海線立委蘇治芬今天到雲林地檢署按鈴申告。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣海線立委候選人丁學忠（左）要求檢調單位針對恐嚇訊息要調查清楚。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣海線立委候選人丁學忠（左）要求檢調單位針對恐嚇訊息要調查清楚。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣海線立委蘇治芬（中（今天到雲林地檢署按鈴申告。記者陳雅玲／攝影
尋求連任的民進黨雲林縣海線立委蘇治芬（中（今天到雲林地檢署按鈴申告。記者陳雅玲／攝影

司法 恐嚇 蘇治芬 丁學忠 賴清德 民進黨 2024選舉 2024總統選舉

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