賴清德昨掃街多位民眾突收兩恐嚇訊息 藍綠候選人要求調查

民進黨總統候選人賴清德昨天下午到雲林車隊掃街拜票，同時間雲林虎尾鎮多位民眾手機分別收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將设導彈基地，一旦爆炸，方圓十公里將無人倖存!」、「警惕!『Lie神』將征用民宅公廟大變彈藥庫!虎尾百姓何去何從?為保護子孫下一代請三思而行!」簡訊，尋求連任的民進黨海線立委蘇治芬今到地檢署按鈴申告，指相關訊息恐嚇選民，要求檢警調單位調查。國民黨海線立委候選人丁學忠表示，用恐嚇的手段很惡劣，司法單位一定要調查清楚。

昨天下午有多位虎尾鎮居民收到「導彈基地」、「彈藥庫」相關訊息，蘇治芬表示，行政院長陳建仁在2023年11月18日於雲林演講時，已經明確對外公開表示雲林只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，有心人士卻利用不實訊息散布造成民眾恐慌。

蘇治芬說，昨天訊息發送時正值賴清德在雲林掃街拜票，明顯有人刻意操作，加上昨天中國發射衛星經過台灣領空，種種的巧合實在無法讓人不去聯想是否有熟悉雲林縣選舉情形，以及對中國事務熟悉的有心人士有意為之。