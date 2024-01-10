聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德昨掃街多位民眾突收兩恐嚇訊息 藍綠候選人要求調查
民進黨總統候選人賴清德昨天下午到雲林車隊掃街拜票，同時間雲林虎尾鎮多位民眾手機分別收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將设導彈基地，一旦爆炸，方圓十公里將無人倖存!」、「警惕!『Lie神』將征用民宅公廟大變彈藥庫!虎尾百姓何去何從?為保護子孫下一代請三思而行!」簡訊，尋求連任的民進黨海線立委蘇治芬今到地檢署按鈴申告，指相關訊息恐嚇選民，要求檢警調單位調查。國民黨海線立委候選人丁學忠表示，用恐嚇的手段很惡劣，司法單位一定要調查清楚。
昨天下午有多位虎尾鎮居民收到「導彈基地」、「彈藥庫」相關訊息，蘇治芬表示，行政院長陳建仁在2023年11月18日於雲林演講時，已經明確對外公開表示雲林只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，有心人士卻利用不實訊息散布造成民眾恐慌。
蘇治芬說，昨天訊息發送時正值賴清德在雲林掃街拜票，明顯有人刻意操作，加上昨天中國發射衛星經過台灣領空，種種的巧合實在無法讓人不去聯想是否有熟悉雲林縣選舉情形，以及對中國事務熟悉的有心人士有意為之。
丁學忠表示，昨天有支持者收到訊息，並傳給他看，發訊息的人用意、居心何在不知道，只能靜待司法調查，希望大家不要製造恐慌，選舉越來越接近，針對假訊息有關單位要查清楚，用這種恐嚇的手段實在很惡劣，呼籲司法單位要調查清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言