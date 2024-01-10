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新竹地檢署再破選舉賭盤 賴清德代號「綠豆湯」...用Line供下注

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署再查獲選舉賭盤，有組頭為方便賭客下注，開設Line帳號作為下注窗口，還將賴清德喚作代號「綠豆湯」、侯友宜為「藍牙耳機」，讓賭客選擇不同賠率組合下注，還有賭博網站使用穩定幣供人下注，通通被依涉嫌網路賭博罪提起公訴。

檢察官廖啟村指揮新竹市警第三分局、竹北警分局、台中市警科偵隊，查獲新竹市一名洪姓男子，以Line作為與賭客之間的聯絡工具，在選前大肆開盤供人下注，更將賴清德、侯友宜及柯文哲分別提供多種候選人賠率組合，讓賭客以總統副總統選舉結果作為下注標的。

檢警持搜索票至洪男住處搜索，當場查獲一名陳姓賭客正透過Line向洪男下注3萬元，雙方還用「綠豆湯」、「藍芽耳機」作為識別代號，分別下注賴清德、侯友宜等不同候選人組合。

洪男作為組頭，被依犯總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項、第2項之意圖營利，以選舉結果為標的聚眾賭博及以選舉結果為標的之網路賭博等罪嫌提起公訴，賭客陳男同樣涉嫌網路賭博罪嫌被提起公訴。

新竹查賄團隊還另外查到，有賭博網站「POLYMARKET」，開設以總統副總統選舉賭盤，讓賭客以俗稱「穩定幣」的美元掛鉤加密貨幣「USDC」作為投注籌碼供賭客下注，一名馮姓賭客便透過該賭博網站下注200顆穩定幣與其他賭客對賭，卻遭檢警盯上，查獲後被依涉網路賭博罪嫌，由檢方向法院聲請簡易判決處刑。

新竹地檢署。圖／本報資料照片
新竹地檢署。圖／本報資料照片

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