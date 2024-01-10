宜蘭53人赴中旅遊落地招待 列反滲透法被告

宜蘭地檢署接獲情資顯示，有特定人士陸續招攬村里長及村里民前往中國旅遊。宜檢初步清查，共3團53人接受落地招待，涉犯反滲透法，檢察官複訊後將53名被告全數請回。

台灣宜蘭地方檢察署今天發布新聞稿指出，日前接獲情資顯示，縣內有特定人士自去年8月起，陸續招攬村里長及村里民前往中國大陸地區旅遊，參加者自付機票費用，其餘食宿、交通費用都接受落地招待，並查到團員於社群網站上發文並張貼照片，聲稱接受國台辦招待的佐證。

檢方表示，經清查相關村里長出入境紀錄，前4年都少有出境情形，但自去年5月起，相關村里長即陸續前往上海、南京、廣州、廈門，且越接近選舉期日，次數及人數逐漸增加，進而再清查出與村里長同行者，還有特定民間社團的理事長、幹部。

檢方調查，這些民間社團持續於去年12月間，再度招團前往北京5日遊，帶團者都非旅行社從業人員，相關行程都由國台辦駐區人員全權安排，團員旅行期間接受無償招待。初步清查共有3團53人接受落地招待，並非外界傳述的5團100餘人。

檢方表示，相關人員涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法等，昨天指揮警調與移民署等單位，傳喚相關人員到案釐清案情。

新聞稿指出，經訊問後，參加團員分別受大陸常州市武進區台辦、河北省台辦的落地招待，且行程都有國台辦陪同或統戰部人員參與，並發表「要支持能夠促進兩岸交流的政黨」、「要好好選擇有利兩岸交流的人」、「要選有利祖國之人」、「反台獨」等言論，現場團員也附和「兩岸同文同種」、「兩岸要和平交流」等語。

宜檢表示，接受落地招待的53人全列被告，經檢察官複訊後已請回，將持續釐清此案是否確有境外介選及行收賄的情事。