罵人「你看起來就無業遊民」拒賠10萬元 公然侮辱罰金刑出爐
康姓女子因有飼主未繫狗鍊與人口角，辱罵葉「你看起來就無業遊民」，葉被罵後提告，喊價10萬元才肯和解，超出康女的能力，調解破局；台北地院審理，依公然侮辱罪判康女罰金4000元，如易服勞役以1000元折算1日。
康女2023年5月30日19時45分，行經新北市新店區某路段，因見有狗未繫狗鍊，與葉姓男子發生口角。
康女在不特定人共見聞的地方對葉稱「我跟你道什麼XX歉」、「X你XX」、「X你他媽XX」、「你根本無業遊民」、「你看起來就無業遊民」，葉提告，康女被移送法辦，檢察官偵查，依公然侮辱罪對康女聲請簡易判決處刑，康女認罪。
法官審理認為，康女僅因路邊車行犬隻未繫鍊條的事，與飼主及葉起口角糾紛，出言辱罵葉，欠缺尊重他人人格、名譽權的觀念，所為有所不該。
判決說，康女坦承犯行，不過，因葉要求賠償10萬元，超過康女經濟能力所及，而未能與葉達成和解，考量她的侮辱性言詞對人格法益侵害的程度、以及康女素行等一切情狀，依法量處她4000元罰金，刑度還可上訴。
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