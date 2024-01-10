疑涉反滲透法 前立委張顯耀昨遭搜索帶回

前立委張顯耀昨天傳出被檢調約談，檢方複訊後100萬元交保。本報資料照片

高雄地區檢調偵辦多起大陸落地招待案，近日陸續偵結起訴，但昨傳出前立委張顯耀遭檢調搜索約談，疑與先前偵辦的反滲透法有關，檢方複訊後，今諭知張以100萬元交保，辦案單位低調，未對案情說明。

去年11月以來高雄地區檢調偵辦多起違反滲透法案件，大陸省市台辦等單位利用落地招待等方式，請台灣對口單位及相關人士招攬里長、社團至大陸旅遊，藉由招待餐飲、住宿方式，請參訪團返台後支持特定政黨候選人。

近日橋頭地檢署、高雄地檢署陸續偵結，將相關涉案人起訴，但仍有多件情資仍在偵辦中。

據了解，昨張顯耀等多人被檢方搜索、約談，全案正朝反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌偵辦中，是否與先前偵辦的相關案件有關，檢調仍在釐清中，昨訊後橋檢認無羈押必要，諭知張以100萬元交保。

張顯耀曾任陸委會副主委，曾被調查局以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」罪嫌法辦，還被點名為共諜，最後北檢認為罪證不足，不起訴處分。2016年代表國民黨出戰高雄市左營、楠梓區立委，最終敗給民進黨提名的劉世芳，張目前擔任兩岸圓桌論壇協會理事長。