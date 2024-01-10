快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑涉反滲透法 前立委張顯耀昨遭搜索帶回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前立委張顯耀昨天傳出被檢調約談，檢方複訊後100萬元交保。本報資料照片
前立委張顯耀昨天傳出被檢調約談，檢方複訊後100萬元交保。本報資料照片

高雄地區檢調偵辦多起大陸落地招待案，近日陸續偵結起訴，但昨傳出前立委張顯耀遭檢調搜索約談，疑與先前偵辦的反滲透法有關，檢方複訊後，今諭知張以100萬元交保，辦案單位低調，未對案情說明。

去年11月以來高雄地區檢調偵辦多起違反滲透法案件，大陸省市台辦等單位利用落地招待等方式，請台灣對口單位及相關人士招攬里長、社團至大陸旅遊，藉由招待餐飲、住宿方式，請參訪團返台後支持特定政黨候選人。

近日橋頭地檢署、高雄地檢署陸續偵結，將相關涉案人起訴，但仍有多件情資仍在偵辦中。

據了解，昨張顯耀等多人被檢方搜索、約談，全案正朝反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌偵辦中，是否與先前偵辦的相關案件有關，檢調仍在釐清中，昨訊後橋檢認無羈押必要，諭知張以100萬元交保。

張顯耀曾任陸委會副主委，曾被調查局以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」罪嫌法辦，還被點名為共諜，最後北檢認為罪證不足，不起訴處分。2016年代表國民黨出戰高雄市左營、楠梓區立委，最終敗給民進黨提名的劉世芳，張目前擔任兩岸圓桌論壇協會理事長。

反滲透法 張顯耀

延伸閱讀

選戰倒數3天 賴清德、蕭美琴分進合擊 衝刺中北部選情

牛煦庭政見會猛批「出賣桃園」 鄭運鵬：選舉到就抹黑

招團赴陸「參訪」還能抽頭1000元 雄檢起訴首件反滲透法

馬治薇涉反滲透法收押…競辦昨大門深鎖 競選團隊今發4點聲明

相關新聞

羅致政錄音門風暴 調查局：若人為錄音須原檔鑑識真偽

民進黨立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的41分鐘錄音檔，羅致政稱是境外勢力介選，調查局資安站認為事涉國家安全，昨天報請台...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

陸軍少校拿電擊棒狂虐5下屬 嗆「我看你就是欠電」下場曝光

陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年...

幼犬不會定點小便...狠男打到全身骨折 靠鼻胃管維生

台中張姓男子飼養1隻幼犬，卻沒耐心慢慢教導、訓練，僅因小狗沒有定點大小便就情緒失控，分別拿菜籃丟、出腳狠踹，把狗活生生打...

罵人「你看起來就無業遊民」拒賠10萬元 公然侮辱罰金刑出爐

康姓女子因有飼主未繫狗鍊與人口角，辱罵葉「你看起來就無業遊民」，葉被罵後提告，喊價10萬元才肯和解，超出康女的能力，調解...

疑涉反滲透法 前立委張顯耀昨遭搜索帶回

高雄地區檢調偵辦多起大陸落地招待案，近日陸續偵結起訴，但昨傳出前立委張顯耀遭檢調搜索約談，疑與先前偵辦的反滲透法有關，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。