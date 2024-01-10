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羅致政錄音門風暴 調查局：若人為錄音須原檔鑑識真偽

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委羅致政身陷錄音門風暴，調查局已立案調查。圖／本報資料照片
立委羅致政身陷錄音門風暴，調查局已立案調查。圖／本報資料照片

民進黨立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的41分鐘錄音檔，羅致政稱是境外勢力介選調查局資安站認為事涉國家安全，昨天報請台北地檢署指揮偵辦；專案小組指出，目前要追查的是音源原始出處是深偽技術還是人為錄音，如果是人為錄音，須「盡可能取得原始的音檔」，才能鑑定真偽判讀，因為轉傳的音檔特徵容易消失，增加比對的難度。

調查局指出，若要比對錄音檔是否經由人為變造，原則上要請羅致政到案進行鑑識，但由於投票日在即，為免外界認為司法介入選舉，造成當事人困擾，這幾天的偵查作為會採審慎嚴謹態度處理。

法界人士指出，羅致政與總統談話的錄音檔出自於YouTube網站，如果是人為錄音，顯然該音檔並不是「原始檔」，羅致政又稱音檔來源不明，是境外勢力介選操作，自然不可能提供「原始檔」可供比對，究竟是誰錄的音？又是如何外流？檢調如何還原真相？短期內恐難有答案。

另外，羅致政日前因疑不雅影片鬧得滿城風雨，影像鑑定報告目前送交新北地檢署偵查；調查局另從刊登影像的色情網站路徑，溯源追查私密影像來源，同時追查散布或轉傳性影像者身分，必要時會請羅致政到案協助偵辦。

本月7日YouTube流出1份長達41分鐘的錄音檔，標題為「羅致政、是你嗎？」疑羅致政與蔡英文單獨談話，音檔中男聲劈頭就說，認識一位石碇山上以孔明降旨，打坐時寫下禪詩給總統建言，包含總統府為陰地，匯聚中日台陰魂，甚至連流年、祖墳都有，內容從消災解厄談到黨內人事，引發議論。

前立委郭正亮表示，「錄音帶要變造到41分鐘那是極困難的事，沒有辦法拉很長，拉很長一下就被識破」；北市議員游淑慧則說，如果是偷錄，那羅致政麻煩恐怕大了，錄音目的為何？錄音檔要給誰？

羅致政 蔡英文 介選 民進黨 調查局 國安 2024北北基立委 2024選舉 2024立委選舉

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