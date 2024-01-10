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查扣賭資少打1個0 偵查隊警據為己有拿走1.7萬...法院判緩刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港警分局偵查隊前年4月偵辦職業賭場案，查扣賭資現金，偵查隊鑑識小隊林姓警員，賭資金額登打時，將1萬9000元登載為1900元，相差1萬7100元，竟將算錯的錢據為己有，去年4月檢方比對金額發現短少，檢方將林依貪汙罪起訴，地院近日審結，判林侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑1年4月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內向公庫支付5萬元，褫奪公權1年。

判決指出，東港分局在2022年4月27日查獲賭博案，同年8月，林姓員警在繕打賭客扣押款項，將1萬9000元登載為1900元，相差1萬7100元。同年10月下旬，林姓員警辦理贓物庫入庫時，發現扣押贓款113萬8400元，比移送書登載總金額115萬5500元，少1萬7100元。

林姓員警發現後，竟從贓物夾鏈袋內抽取1萬7000元，放入包包內。之後送到台灣銀行屏東分行國庫代收櫃檯繳納剩餘款項，行員清點時發現贓款多出100元，林當日返回後將100元回報小隊長，將100元放入公文信封一併保存。

判決指出，林姓員警在警詢、偵查及法院審理時始終供稱，他在屏東地檢贓物庫拿取1萬7000元現金，放進包包，就打定主意要據為己有。

判決指出，林男身為警務人員，不思廉潔自持，竟侵占職務上所持有非公用私有之財物，雖然侵占的財物非鉅，但已嚴重減損公務機關執法威信，所為甚屬不當。林男犯後坦承犯行，並交代犯罪經過，隨即將不法所得交出，犯後態度尚可，量處有期徒刑1年4月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後一年內向公庫支付5萬元，及向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時義務勞務。褫奪公權1年。

東港警分局偵查隊前年4月偵辦職業賭場案，查扣賭資現金，偵查隊鑑識小隊林姓警員，賭資金額登打時，將1萬9000元登載為1900元，相差1萬7100元，竟將算錯的錢據為己有。法院判緩刑。圖／報系資料照
東港警分局偵查隊前年4月偵辦職業賭場案，查扣賭資現金，偵查隊鑑識小隊林姓警員，賭資金額登打時，將1萬9000元登載為1900元，相差1萬7100元，竟將算錯的錢據為己有。法院判緩刑。圖／報系資料照

贓款 貪汙 警察 侵占

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