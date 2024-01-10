真少！高虹安涉貪案水母加班費「一天6.5元」 今也聲請勘驗光碟？

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天下午傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文；高虹安日前主張檢方偵訊王郁文時偵查光碟「斷片」16分鐘，質疑筆錄的連續性，王女是否也提同樣主張引發關注。

王郁文曾出庭否認犯罪，庭外稱在任助理時「有加班」，庭內否認犯罪並說「沒有浮報、虛報酬金、加班費」，根據檢方起訴證據，王郁文的加班費少得「可憐」。

王郁文從歷久公司轉任高的國會辦公室，她曾出庭對起訴書附表金額、款項與帳戶證據不爭執，但以「有加班」辯詞做無罪答辯。

不過，依檢察官認定，王郁文2020年2月1日到2020年8月31在職7個月，她7個月只領了高虹安「1380元」加班費，平均1個月的加班費是「197元」，換算下來她每天平均加班費是「6.5元」。

王郁文上次出庭選任的律師是葉志飛、王俊棠，高虹安2023年12月27日出庭借「他山之石」訴訟防禦，指控檢察官偵訊王郁文時，偵訊光碟中斷16分鐘，並聲請勘驗光碟，預計近日限縮勘驗範圍庭呈合議庭。

另方面，王郁文的辯護人先前出庭亦提及「偵查光碟」、有意證據調查，王女下午是否與高虹安一樣提出同樣聲請？或另有主張？開庭時策略會明朗。

王郁文2023年10月2日出庭說，當初與高虹安面談時，開出實領4萬6000元條件，就職時不知立法院編有問政經費7萬9072元，對助理領到的錢可不可流用也不清楚，更不會知道高虹安有無犯意。

王女說，高虹安如何要求國會辦公室前行政主任黃惠玟做帳她不清楚，有關檢方指控王郁文繳回差額，王女稱「有實際加班，所以依法可領加班費」，但對加班費請領流程不清楚。

王郁文當天說，會捐零用金是受黃惠玟通知，要捐的部分由她自行保管，自行保管部分「高虹安無法決定用途及運用」；檢方起訴高虹安公款私用在「雙眼皮貼」、「衛生棉」、「頭痛藥」、「台大醫藥費」、「洗頭」、「卸妝棉」等，王郁文則說能不能這樣用她不清楚。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，檢方起訴高、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文；陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷認罪，王郁文未認罪。