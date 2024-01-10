侯友宜簽反廢死公約 學者：死刑存廢由人民決定

選戰進入倒數72小時，死刑存廢成為議題攻防戰，國民黨總統候選人侯友宜緊咬反廢死，並親手簽下反廢死公約；民進黨總統候選人賴清德則說，台灣仍有死刑制度，不知道為何一直炒作這個議題；對此，台日刑事法研究學會理事長林裕順認為，競選活動吵鬧喧嘩掩蓋民眾的心聲，「死刑問題，如同民眾投票選舉總統，應由人民來決定」。

侯友宜昨天表示，法律不能老是只顧加害者人權，而是要「對好人更好，對壞人更壞」；侯競辦則說，根據民調示，有超過7成民眾不支持廢除死刑，更有8成5的人認為，現行法令對犯罪加害者過度保護，人民的意見，民進黨看到了嗎？

林裕順指出，去年我國學習日本「裁判員制度」比照英美、歐洲等國家，民眾可擔任「國民法官」參與審判、當家作主。死刑刑罰的極致，國家最嚴厲的制裁，原本司法機關獨佔刑事制裁權柄，現今國民法官制度正式上路開始施行，民眾有機會直接面對犯罪案件、決定被告生死權柄。

可是，對照日本人民參審實施迄今十數年，僅有寥寥數件考量參審民眾人身安危而未適用，台灣國民法官首年上路，已排除人民參審多達十餘件，恣意沒收人民意見表達心聲、剝奪民眾國民主權行使。

林裕順舉例，日本「京都動畫」放火殺人案造成36死、32傷之重大犯罪，其審理庭期多達24次、長達4個月，該國仍適用人民參審、尊重國民主權，滿足民眾知的權利，並確保未來可能宣判死刑的正當性。

日本最高法院經典判決寫到，「隨著時代演進，死刑若無必要，或者人民感情不能容忍，立法機關自會廢除死刑，即使條文仍存法院亦不會適用」、「現時下，沒有人喜好宣告死刑」。因此，該國對於重大犯罪的死刑審判，不僅藉由嚴謹「正當程序」維護被告權益，同時極刑處斷僅限「求其生而不可得」、「沒有辦法的辦法」。

林裕順表示，日本司法審判量刑判死設有檢察官具體求處死刑的大前提，同時還要符合不同層次的條件。其中，死者人數、犯罪目的、計畫以及犯罪前科乃重要考量；殺害方法、動機原因、被害感情及社會衝擊為次要因子；被告有無反省悔悟、生長歷程、生活狀況等等用以判斷未來改善、更生可能。再者，在無罪推定、證據裁判等訴訟原則下，審、檢、辯、警辦案專業、倫理，均將攤在陽光下接受社會大眾檢驗。

林裕順說，台灣歷來司法彷如黑箱密室，但有光就能照亮黑暗並匯聚能量、帶來溫暖。台灣國民法官新制對涉殺人等重大犯罪，提供社會大眾就事論事的機會與場景，且直接面對被告身體肉軀，確認死刑判決是否「求其生不可得」。因此，「國民法官」應是照亮司法審判邊邊角角的「那道光」，主政者應坦然尊重人民參審判斷、不該遮遮掩掩逃避檢驗。