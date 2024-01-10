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恐怖遊具墜地害4童摔到腦震盪 父母求償...老闆竟是民眾黨的他

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一對父母帶4名小孩民眾黨組織發展部主任宋雲飛經營的兒童遊樂場「追風奇幻島」大直ATT店遊玩，但因遊具直接墜地，導致4名小孩腦震盪、多處鈍挫傷，父母及孩子提告求償，台北地方法院判追風企業、宋雲飛、林姓店長應共賠償43萬餘元，可上訴。

父母提告主張，追風奇幻島大直ATT店未檢查確認安全，就開放遊戲設施「葫蘆塔」營業，未料頂端U型固定環無法支撐重量而鬆脫，導致「葫蘆塔」直接墜地，而在裡面遊玩的4名小孩也隨之墜落地面，導致右肩、左腹、膝蓋、大腿、耳朵鈍挫傷，並頭部疑似腦震盪。

父母請求追風企業、宋雲飛、林姓店長連帶賠償醫藥費、照顧孩子損失的工作時間、交通費、精神慰撫金、懲罰行違約金等共計89萬餘元；追風企業、宋雲飛、林姓店長對醫療費用沒有意見，但認為父母求償金額過高。

台北地院指出，林姓店長本應維護店內遊樂器材安全性，卻疏於注意造成「葫蘆塔」倒塌，讓3名孩童受傷，確實顯有過失，追風企業則是林的雇用人，也應負連帶賠償責任。

至於宋雲飛是追風公司法定代理人，對於消費者安全負有監督、排除危險的義務，而他經營追風多年，主要是經營兒童遊樂場，但均未提醒、督導人員確認設施是否合乎安全規範，顯然也有過失，也應負賠償責任。

判決指出，追風企業提供的服務為符合可合理期待的安全性，審酌過失輕重、孩童受傷、相關損害等，認為應付一倍的懲罰性賠償金，最終判追風企業、宋雲飛、林姓店長應共賠償43萬餘元。

一對父母帶4名小孩到民眾黨組織發展部主任宋雲飛經營的兒童遊樂場「追風奇幻島」大直ATT店遊玩，但因遊具直接墜地，導致4名小孩腦震盪、多處鈍挫傷，父母及孩子提告求償，台北地方法院判追風企業、宋雲飛、林姓店長應共賠償43萬餘元。示意圖／ingimage
一對父母帶4名小孩到民眾黨組織發展部主任宋雲飛經營的兒童遊樂場「追風奇幻島」大直ATT店遊玩，但因遊具直接墜地，導致4名小孩腦震盪、多處鈍挫傷，父母及孩子提告求償，台北地方法院判追風企業、宋雲飛、林姓店長應共賠償43萬餘元。示意圖／ingimage

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