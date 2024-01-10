酒後三巡起淫念！軍人酒吧霸王硬上弓 下場曝光

台東呂姓男子2020年於軍中服役未滿3個月，某晚放假在酒吧尋歡時結識一女，竟在酒後三巡起淫念，趁女子如廁時，霸王硬上弓施以暴力性侵，女子難忍羞辱事後向呂男提告並求償100萬，一、二審法院判呂男3年6月徒刑，且得賠償女方80萬元。

判決指出，呂男犯下罪行時，仍為現役軍人，觸犯軍法應依刑法妨害性自主罪論處，台東地院法官審酌，呂男與女方原不相識，呂為滿足一己性慾，竟強暴性侵對方，恐令女方終身難以抹滅性侵陰影，且呂男犯後否認犯行，雙方未達成和解，難認呂有悔意，依此量刑。

呂男不服判決，再上訴二審時，花蓮高分院認為，呂雖於審理時終坦承犯行，坦言因與女方發生口角，為報復對方，因此犯行，但認罪後並未賠償被害人分文，連最初達成和解共識的60萬元都反悔不履行，呂雖上訴請求輕判，法院難認為有理由。

另外，呂男侵害女方身體權、貞操權及性自主決定自由權，對女方人格尊嚴戕害甚鉅，因此，對呂男提起民事訴訟要求精神賠償，台東地院斟酌呂男當年犯行情節輕重等，近日宣判呂應賠償女方80萬元，仍可上訴。