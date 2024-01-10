快訊

他逆風挨批「中共同路人」 吳怡農：何時開始國防部不允許被質疑？

午後轉乾 吳德榮：冷氣團影響 今愈晚愈冷 明探8度低溫

酒後三巡起淫念！軍人酒吧霸王硬上弓 下場曝光

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東呂姓男子2020年於軍中服役未滿3個月，某晚放假在酒吧尋歡時結識一女，竟在酒後三巡起淫念，趁女子如廁時，霸王硬上弓施以暴力性侵，女子難忍羞辱事後向呂男提告並求償100萬，一、二審法院判呂男3年6月徒刑，且得賠償女方80萬元。

判決指出，呂男犯下罪行時，仍為現役軍人，觸犯軍法應依刑法妨害性自主罪論處，台東地院法官審酌，呂男與女方原不相識，呂為滿足一己性慾，竟強暴性侵對方，恐令女方終身難以抹滅性侵陰影，且呂男犯後否認犯行，雙方未達成和解，難認呂有悔意，依此量刑。

呂男不服判決，再上訴二審時，花蓮高分院認為，呂雖於審理時終坦承犯行，坦言因與女方發生口角，為報復對方，因此犯行，但認罪後並未賠償被害人分文，連最初達成和解共識的60萬元都反悔不履行，呂雖上訴請求輕判，法院難認為有理由。

另外，呂男侵害女方身體權、貞操權及性自主決定自由權，對女方人格尊嚴戕害甚鉅，因此，對呂男提起民事訴訟要求精神賠償，台東地院斟酌呂男當年犯行情節輕重等，近日宣判呂應賠償女方80萬元，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東呂姓男子在2020年尾隨女子如廁並暴力性侵。示意圖／Ingimage
台東呂姓男子在2020年尾隨女子如廁並暴力性侵。示意圖／Ingimage

台東 性侵 民事訴訟

延伸閱讀

惡狼性侵身高差42公分小隻女 事後否認還反咬對方！免入獄原因曝光

198公分巨人稱小隻女廁所用「火車便當」夾他 她受辱崩潰衝上街

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》3大亮點搶先揭密 首次攜手全台4大知名永續實踐酒吧 1月24日前週末限定登場 尊享雪莉王者的不凡風采

反派劇拋臉專用演員！《京城》酒吧社長好眼熟，首爾大畢業「優雅殺氣」藏不住　黃貴人、市長夫人都是她

相關新聞

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒獲不起訴

已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的四名子女，涉嫌於一九九○年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案回扣約法郎廿一點六三億元...

永安漁港「跑空單」弊案 起訴19人

桃園謝姓男子開設海樺營造公司，二○二○年得標永安漁港疏浚工程採購案，卻勾結砂石車業者「繞場跑空單」詐取四千多萬元。謝男等...

酒後三巡起淫念！軍人酒吧霸王硬上弓 下場曝光

台東呂姓男子2020年於軍中服役未滿3個月，某晚放假在酒吧尋歡時結識一女，竟在酒後三巡起淫念，趁女子如廁時，霸王硬上弓施...

選前4天 赴陸旅遊介選案起訴

選戰緊繃，民進黨猛轟「中國介選」議題，檢調大舉在全台約談曾赴陸旅遊里長，投票前4天，在基隆和高雄市，分別有里長、旅行社負...

被指共餐涉賄 30里長提告吳崢

選戰白熱化，攻擊性文宣滿天飛。新北汐止選區民進黨候選人賴品妤昨控訴對手廖先翔，指廖里長樁腳以「投遞選舉公報」為由，進社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。