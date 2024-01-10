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假冒醫生、企業股東詐3.6億 判11年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

原是鶯歌望族許姓男子，因家族陶瓷工廠經營不善，涉佯裝三總醫師及大立光、台北一○一、BURBERRY、文華東方等知名企業股東，對外以最高年利率百分之八十七點○八吸金，向十一位金主騙得三點六億餘元。新北地方法院依違反銀行法及詐欺取財等罪，判處他十一年徒刑。

判決指出，二○一五年起，現年五十歲的許男在鶯歌家族陶瓷工作坊內，開始向被害人佯稱未來將繼承工作坊對面家族土地，且自己曾任三軍總醫院骨科醫生，及大立光、台北一○一、BURBERRY、一品衛浴、漢來集團、寒沐酒店、三井建設、文華東方、賓士汽車等知名公司股東。

許男謊稱，自己很有賺錢能力，若把錢交給他投資上述企業股票，每投資十萬元，每周保證獲利一三○○元至一六七○元，且保證可領回本金，共詐得十一位被害人三億六一五六萬元。

當時許男家族的陶瓷工廠早生意慘澹，他明知無還款能力，卻拿後面被害人投資款充當前面投資人利息，在周轉不靈之際，又以投資雙子星大樓資金遭凍結，向另二名金主借款並詐得七三四萬餘元。

許男坦承以挖東牆補西牆方式從事吸金。檢警查出，許男僅五專畢業，沒有醫學系學歷，且從未買賣任何股票，只憑藉長年經商口條取信、詐騙被害人，被害人中受騙最高達一點八八億元。

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